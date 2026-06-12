Atacurile Iranului lovesc Kuweitul: autoritățile raportează victime și pagube

Autoritățile din Kuweit au anunțat că atacurile lansate de Iran în regiune au provocat pagube materiale și au rănit mai multe persoane, fără a oferi deocamdată un bilanț complet al incidentelor.

Potrivit oficialilor kuweitieni, echipele de intervenție au fost mobilizate în zonele afectate pentru a evalua amploarea distrugerilor și pentru a acorda asistență victimelor. Autoritățile au precizat că infrastructura afectată este în curs de verificare, iar măsurile de securitate au fost intensificate pe întreg teritoriul țării, scrie Agerpres.

Atacurile au avut loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, conflict care a generat îngrijorări în întregul Golf Persic. Kuweitul, aliat al Washingtonului și gazdă a unor facilități militare americane, se află într-o poziție sensibilă în contextul actualei crize regionale.

Guvernul de la Kuweit a făcut apel la calm și a subliniat necesitatea unei soluții diplomatice pentru reducerea tensiunilor. Totodată, autoritățile au transmis că monitorizează îndeaproape evoluția situației și colaborează cu partenerii regionali și internaționali pentru menținerea securității.

Anunțul privind victimele și pagubele materiale vine într-un moment în care comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile din regiune, pe fondul temerilor legate de extinderea conflictului și de impactul acestuia asupra stabilității și transportului maritim din Golf.