Funeraliile lui Ali Khamenei, amânate din nou. Ceremoniile ar putea avea loc la sfârșitul lunii iunie

Sursă: Realitatea.net

Funeraliile naționale ale liderului suprem iranian Ali Khamenei au fost amânate din nou și ar urma să fie organizate la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie, potrivit unui anunț făcut de primarul Teheranului, Alireza Zakani.

Potrivit agenției iraniene Fars, citată de AFP, ceremoniile sunt estimate să aibă loc în perioada 26 iunie – 5 iulie, în luna Muharram din calendarul musulman. Ali Khamenei, care a condus Republica Islamică timp de aproape 37 de ani, a murit la vârsta de 86 de ani în timpul bombardării reședinței sale din centrul Teheranului.

Funeraliile naționale erau programate inițial pentru data de 4 martie, însă au fost amânate din cauza conflictului militar aflat în desfășurare. Autoritățile iraniene anunțaseră ulterior că ceremoniile ar putea avea loc la mijlocul lunii iunie, însă noul calendar indică o nouă amânare.

Trei zile de ceremonii în mai multe orașe

Potrivit planurilor prezentate de autoritățile iraniene, funeraliile naționale ar urma să se desfășoare pe parcursul a trei zile în Teheran, precum și în orașele sfinte Qom și Mashhad. În Mashhad, oraș considerat unul dintre cele mai importante centre religioase ale Iranului, Ali Khamenei urmează să fie înmormântat, conform AFP.

Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public

După moartea lui Ali Khamenei, fiul său, Mojtaba Khamenei, i-a succedat la conducerea Republicii Islamice la începutul lunii martie. Totuși, acesta nu a mai avut apariții publice de atunci. Potrivit informațiilor apărute în presa iraniană, Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit într-o lovitură aeriană și comunică în prezent exclusiv prin mesaje scrise.