Moment istoric la Washington: Departamentul de Stat al SUA semnează un Memorandum de Înțelegere cu UFC. Marco Rubio: „Aceasta este definiția puterii diplomatice soft a Americii”

Secretarul de Stat american Marco Rubio a semnat joi, 11 iunie, în Sala Benjamin Franklin a Departamentului de Stat, un Memorandum de Înțelegere (MOU) cu Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume.

Documentul, parafat în prezența președintelui și CEO-ului UFC, Dana White, și a directorului operațional Lawrence Epstein, transformă oficial sportul de luptă într-un instrument al diplomației americane — cu doar câteva zile înaintea galei istorice UFC organizate chiar pe peluza Casei Albe, în cadrul celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Realitatea Plus vă prezintă, în exclusivitate pentru publicul din România, detaliile acestui parteneriat fără precedent, pe baza comunicatului oficial al Departamentului de Stat.

„Națiunile Unite ale luptei”

În discursul susținut la ceremonie, Secretarul de Stat Marco Rubio a explicat de ce administrația americană a ales UFC ca partener strategic de diplomație sportivă, după acordul similar încheiat anterior cu National Football League (NFL).

„America și idealul din spatele Americii înseamnă imposibilul” , a declarat Rubio, subliniind că povestea UFC — de la un sport fără reguli clare, privit cu reticență de comisiile atletice, până la unul dintre cele mai recunoscute branduri sportive americane de pe planetă — „reflectă spiritul american”.

Șeful diplomației americane a numit UFC „Națiunile Unite ale luptei”, amintind că organizația are sub contract sportivi din peste 75 de țări. Rubio a dezvăluit și un detaliu savuros din culisele Casei Albe: numărul liderilor străini care vor să participe la gala de duminică este atât de mare, încât „s-ar putea să avem o criză diplomatică, pentru că nu putem aduce pe toată lumea”.

Rubio a insistat și asupra dimensiunii educaționale a fenomenului: mulți americani aud pentru prima dată de anumite țări atunci când un luptător din acea națiune urcă în octogon — un argument care rezonează puternic și pentru Europa de Est, regiune care a dat campioni de talie mondială în artele marțiale mixte.

Puterea de a aduna oamenii, într-o lume polarizată

Poate cel mai puternic pasaj al discursului a vizat criza coeziunii sociale. „Suntem atât de divizați de atâtea lucruri. Ne luăm știrile din surse diferite, urmărim conturi diferite online. Au rămas foarte puține lucruri care ne adună pe toți în același loc, în același timp” , a spus Rubio, argumentând că sportul — și în special UFC, cu un public extrem de divers ca origine socială, economică și geografică — este unul dintre ultimele forumuri reale de unitate.

Secretarul de Stat a adăugat o opinie personală remarcabilă: în viziunea sa, luptătorii UFC sunt printre cei mai mari atleți din lume, pentru că sportul lor cere nu doar forță și anduranță, ci „curaj fizic” și capacitatea de a lupta prin durere — evocând cazul unui sportiv care, cu ligamentele rupte, a obținut un knockout în ultimele secunde ale rundei.

Gala de la Casa Albă: „Un cadou pentru poporul american”

Memorandumul vine în ajunul unui eveniment fără precedent: gala UFC găzduită duminică pe domeniul Casei Albe, parte a celebrării America 250. Rubio a estimat că „probabil peste un miliard de oameni din întreaga lume” vor urmări evenimentul, cu Casa Albă drept fundal.

„Casa Albă este casa poporului. Celebrarea America 250 aparține poporului Statelor Unite. Ceea ce se întâmplă duminică este un cadou pentru poporul american”, a declarat șeful diplomației de la Washington, care a confirmat, amuzat, că a asistat personal la testele pirotehnice de pe peluză — „Serviciul Secret nu a fost la fel de încântat de explozii”.

Dana White: „Lupta este în ADN-ul nostru”

CEO-ul UFC, Dana White, a mulțumit Secretarului Rubio pentru sprijin și a rezumat filosofia care a transformat compania, cumpărată în urmă cu 25 de ani, într-un fenomen global: „Nu contează ce culoare ai, din ce țară vii, ce limbă vorbești — toți suntem ființe umane, iar lupta este în ADN-ul nostru”.

White a subliniat un mecanism cu profunde implicații diplomatice: atunci când un luptător care „arată ca tine, vorbește ca tine și vine de unde vii tu” este considerat cel mai bun din lume, „întreaga țară se mobilizează în jurul lui — și este un lucru extraordinar de puternic”.

Directorul operațional Lawrence Epstein a precizat că UFC organizează 43 de evenimente pe an, dintre care 17-18 în jurisdicții din afara Statelor Unite, și a descris organizația drept „un brand global și un sport global, dar american în suflet” , construit pe valori americane: tenacitate, refuzul de a abandona și capacitatea de a te ridica după fiecare cădere.

Diplomația sportivă, prioritate a administrației Trump

Subsecretarul de Stat pentru Diplomație Publică a încadrat acordul în strategia mai amplă a administrației de extindere a portofoliului de diplomație sportivă, după memorandumul similar semnat cu NFL. Oficialul american a remarcat că UFC este „croit pentru diplomație” tocmai pentru că îmbrățișează toate stilurile internaționale de luptă — de la jiu-jitsu brazilian la kung fu chinezesc — iar octogonul reprezintă „meritocrația supremă”.

Pentru România, aliat strategic al Statelor Unite pe Flancul Estic al NATO, acordul confirmă o tendință de fond a politicii externe americane: proiectarea influenței globale nu doar prin instrumente militare și economice, ci și prin forța de atracție a culturii și sportului american — exact ceea ce Rubio a numit, în încheierea discursului său, „definiția puterii diplomatice soft a Americii”.

Material realizat pe baza comunicatului oficial al Departamentului de Stat al SUA din 11 iunie 2026.