Moment istoric la Mănăstirea Pasărea: Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta au fost proclamate oficial în rândul sfinților

Sursă: Realitatea.net

Mănăstirea Pasărea a devenit, în aceste zile, centrul unui eveniment deosebit pentru spiritualitatea ortodoxă românească. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea a adunat sute de credincioși, clerici și reprezentanți ai autorităților, marcând un moment de referință în viața Bisericii Ortodoxe Române.

Ceremoniile dedicate canonizării se desfășoară în perioada 4-5 iunie 2026, într-un cadru solemn și profund emoționant, potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Credincioșii au înfruntat ploaia pentru a participa la slujba de priveghere

Manifestările religioase au debutat joi seara, cu slujba de priveghere închinată celor două cuvioase. Deși vremea a fost nefavorabilă, iar ploaia torențială a căzut ore întregi, numeroși credincioși au ales să fie prezenți la Mănăstirea Pasărea pentru a lua parte la acest moment unic.

În atmosfera de rugăciune și reculegere a așezământului monahal, participanții au asistat la Vecernia Mare cu Litie și la slujba Utreniei, într-o noapte dedicată cinstirii celor două viețuitoare ale mănăstirii care au devenit modele de sfințenie pentru generațiile viitoare.

Sfânta Liturghie și citirea Tomosului Sinodal de canonizare

Punctul culminant al evenimentului are loc vineri, când un sobor de ierarhi, preoți și diaconi vor oficia Sfânta Liturghie în prezența unui număr impresionant de pelerini.

În cadrul ceremoniei oficiale este citit Tomosul Sinodal de canonizare, documentul prin care Biserica Ortodoxă Română recunoaște în mod oficial sfințenia celor două cuvioase. De asemenea, au fost prezentate pentru prima dată icoanele Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, într-un moment încărcat de emoție și semnificație spirituală.

Cine a fost Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea

Cunoscută înainte de intrarea în monahism sub numele de Floarea Antonescu, Sfânta Cuvioasă Filofteia a rămas în memoria credincioșilor ca o femeie de o profundă credință și dăruire. Ea a fost mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și, după ce a rămas văduvă, a ales să își dedice viața lui Dumnezeu în obștea Mănăstirii Pasărea.

Viața sa a fost caracterizată de smerenie, ascultare, rugăciune și iubire față de aproapele, virtuți care au făcut-o un exemplu pentru comunitatea monahală și pentru credincioși. A trecut la cele veșnice în anul 1833.

Exemplul de nevoință al Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea

Sfânta Cuvioasă Elisabeta a ales încă din tinerețe calea vieții monahale, intrând în obștea Mănăstirii Pasărea. Cunoscută pentru dragostea sa față de rugăciune și pentru viața ascetică, aceasta a petrecut mai mulți ani în pustnicie, în Munții Giumalău, căutând apropierea de Dumnezeu prin liniște și nevoință.

Tunderea sa în schimonahie, în anul 2006, a reprezentat o nouă etapă a unei vieți dedicate în totalitate credinței. După trecerea sa la Domnul, în 2014, memoria sa a continuat să fie cinstită de numeroși credincioși care i-au apreciat exemplul de trăire duhovnicească.

Un eveniment de referință pentru Biserica Ortodoxă Română

Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei Bucureștilor, proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea reprezintă un moment de mare însemnătate pentru viața spirituală a mănăstirii și pentru întreaga comunitate ortodoxă.

Participarea numeroasă a credincioșilor, în ciuda condițiilor meteorologice dificile, a demonstrat încă o dată puterea credinței și respectul de care se bucură cele două sfinte în rândul oamenilor.