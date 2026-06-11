Contraofensivă în forță. Kievul le cere civililor din teritoriile ocupate să plece de urgență din calea bombardamentelor

Sursă: Realitatea.Net

Șeful administrației militare din Zaporojie, Ivan Fedorov, a transmis joi un apel urgent către populația din zonele controlate de forțele ruse în regiunile Zaporojie și Herson, recomandându-le cetățenilor să părăsească aceste teritorii fără întârziere.

Potrivit oficialilor ucraineni, forțele ruse au considerat mult timp orașele ocupate din regiunile Zaporojie și Herson drept zone sigure, situate în spatele frontului, folosindu-le intens pentru aprovizionarea trupelor și coordonarea operațiunilor militare. Printre principalele centre logistice utilizate de armata rusă încă din primele luni ale invaziei din 2022 se numără localități strategice precum Melitopol, Berdiansk, Enerhodar și Henicesk.

Totuși, dinamica din teren începe să se schimbe radical. Ivan Fedorov, șeful administrației militare din Zaporojie, a explicat într-un mesaj video că armata ucraineană și-a intensificat semnificativ operațiunile în sudul țării. În ultimele luni, forțele Kievului au lansat atacuri sistematice cu drone și rachete, vizând direct infrastructura militară a ocupanților, posturile de comandă, depozitele de muniție și rutele cheie de aprovizionare.

În acest context de securitate tot mai precar, Fedorov a lansat un apel ferm și urgent către populația civilă, îndemnând oamenii să nu își amâne plecarea. Oficialul a avertizat că riscurile pentru cetățeni cresc direct proporțional cu utilizarea acestor teritorii în scopuri militare de către armata rusă. El a subliniat că decizia de părăsire a zonelor de conflict trebuie luată fără întârziere, amintind că viața umană rămâne cel mai prețios bun care trebuie protejat cu orice preț.