Cazul bizar al unei tinere de 22 de ani din Spania: a fost concediată pentru că venea prea devreme la muncă

Sursă: Realitatea.net

O tânără de 22 de ani din Spania și-a pierdut locul de muncă după ce a ajuns în mod repetat la serviciu cu mult înainte de începerea programului. Deși situația poate părea neobișnuită, instanța a decis că angajatorul a procedat legal atunci când a concediat-o.

Tânăra lucra în domeniul logisticii, iar programul său începea la ora 7:30 dimineața. Cu toate acestea, timp de mai multe luni, ea s-a prezentat constant la locul de muncă mult mai devreme, uneori chiar la ora 6:45. Printre atribuțiile sale se număra verificarea planurilor și a rutelor de transport pregătite în ziua precedentă. Potrivit companiei, aceste activități nu trebuiau însă efectuate înainte de începerea oficială a programului de lucru.

Angajatorul i-a cerut inițial să respecte ora stabilită pentru începerea turei. Ulterior, femeia a primit și un avertisment scris, însă a continuat să ajungă la serviciu înainte de program. După mai multe avertismente ignorate, firma a luat decizia de a o concedia cu efect imediat.

În fața instanței, angajata a susținut că nu a avut intenții rele și că a acționat din responsabilitate profesională, dorind să își îndeplinească sarcinile cât mai bine. Judecătorii nu au fost însă convinși de această explicație.

Ce au decis judecătorii

Instanța a stabilit că tânăra a intrat în mod repetat în incinta companiei fără a avea o sarcină de serviciu atribuită la acea oră și că a afectat organizarea internă a firmei. Magistrații au mai arătat că aceasta a ignorat în mod repetat solicitările și avertismentele angajatorului, ceea ce a dus la deteriorarea relației de încredere dintre cele două părți.

În motivarea deciziei, comportamentul angajatei a fost încadrat drept „nesupunere, lipsă de loialitate și încălcarea relației de încredere”, iar concedierea a fost considerată legală.

De ce poate fi o problemă să te prezinți prea devreme la muncă

Potrivit avocatei Inés Calle Lambach, specializată în dreptul muncii, înregistrarea prezenței înainte de începerea oficială a programului, fără desfășurarea unei activități autorizate, poate ridica probleme legate de evidența timpului de lucru. Specialista a explicat că astfel de situații pot fi considerate un „caz clasic de fraudă privind evidența timpului de lucru”, mai ales atunci când angajatul ignoră instrucțiunile primite de la companie.