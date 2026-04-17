"Consecințele vor fi foarte grave" pentru migranții vizați de această reformă, spune John Stauffer, jurist al ONG-ului pentru drepturile omului Civil Rights Defenders.



Amenințări la adresa ordinii publice sau a securității, simpatii extremiste, legături cu organizații care promovează violența și infracțiuni minore sancționate cu amendă: acești factori vor fi luați în considerare de Agenția Suedeză pentru Migrație la acordarea sau reînnoirea permiselor de ședere pentru migranții din afara UE, dacă legislația intră în vigoare pe 13 iulie, așa cum intenționează guvernul.



Vor fi examinate și alte comportamente, pe care guvernul le descrie drept "lipsă generală de bună conduită", cum ar fi acumularea de datorii "fără intenția sau efortul de a le rambursa", organizarea cerșetoriei, comiterea de fraude în domeniul asistenței sociale sau munca la negru.



Chiar și declarațiile unei persoane pot servi drept dovezi pentru a descoperi legături cu \"extremismul violent\", a declarat, la anunțarea proiectului de lege, Ludvig Aspling, purtătorul de cuvânt pentru politica de migrație al partidului anti-imigrație Democrații Suediei (SD), care susține guvernul.

O femeie a chemat temuta agenție ICE să îi ia pe migranții care îi reparau acoperișul ca să nu mai fie nevoie să îi plătească



"Acest lucru creează un sistem în care oamenii, în funcție de statutul lor juridic - fie că sunt cetățeni sau deținători de permise de ședere - au condiții diferite în societatea noastră, în special în ceea ce privește libertatea de exprimare", a explicat Stauffer.



"Dacă ești cetățean, beneficiezi de o libertate de exprimare largă și puternic protejată. Dacă nu ești cetățean, ai libertatea de exprimare, dar nu este la fel de puternică", consideră el.

Guvernul vrea să înăsprească politica de imigrare

Guvernul, care a venit la putere în 2022 promițând să înăsprească politica de imigrare, a prezentat o serie de reforme în ultimele luni pe care speră să le adopte înainte de alegerile parlamentare din septembrie.



Această nouă obligație ar facilita retragerea permiselor de ședere ale migranților.



"Nu este un drept al omului să poți rămâne în Suedia. Este important să ne amintim acest lucru", a declarat pentru AFP ministrul Migrației, Johan Forssell.



"Dacă vii în Suedia și nu ești cetățean, e ca și cum ai fi invitat în casa cuiva. Trebuie să arăți că vrei să faci parte din țară. Că depui eforturi, că te comporți corect, că muncești", adaugă el.

Peste 200 de migranți, inclusiv copii, dispăruți în Marea Andaman după răsturnarea unei ambarcațiuni

ONG-urile sar ca arse

Asylrattscentrum, o organizație care oferă asistență juridică solicitanților de azil, consideră că această legislație va face ca evaluarea cererilor de permis de ședere să fie imprevizibilă.



"Acest lucru poate crea un sentiment de nesiguranță atunci când nu știi cu adevărat cum vor fi evaluate acțiunile tale, în diferite situații", a declarat pentru AFP Elias Nygren, avocat în cadrul organizației.



Ar putea fi considerat "comportament necorespunzător" un angajament sau o formă de activism mai puternic?



Întrebarea a fost ridicată la Greenpeace, spune Frida Bengtsson, șefa activităților ONG-ului în Suedia.



"Organizăm sesiuni de formare privind nesupunerea civilă, adică non-violența și principiile care ne ghidează acțiunile. Vedem că această întrebare apare din ce în ce mai des", spune ea.



"Mulți renunță pentru că ezită să acționeze din cauza incertitudinii actuale. Acești oameni nu îndrăznesc cu adevărat să își asume acest risc", adaugă ea.



Câteva sute de mii de oameni ar putea fi afectați de această măsură, conform guvernului.

Critici în presă

Într-o rubrică satirică publicată în cotidianul DN, scriitorul și personalitatea culturală suedeză Gellert Tamas sugerează o analiză atentă a trecutului liderilor politici suedezi.



Unii, susține el, ar fi primii candidați pentru expulzare, începând cu însuși ministrul Migrației.



"Johan Forssell are "legături evidente cu o organizație care promovează violența" (formulare în proiectul de lege - n.r.) din cauza fostei apartenențe a fiului său la grupul nazist declarat Aktivklubb Sverige", scrie el.



"Membrii acestei organizații, pe care SAPO (serviciul de informații - n.r.) o consideră una dintre cele mai predispuse la violență din țară, au comis mai multe atacuri brutale împotriva unor presupuși "imigranți" exact pe vremea când fiul său era membru", explică Gellert Tamas.



În iulie 2025, o instituție media de investigații a dezvăluit că fiul ministrului, pe atunci în vârstă de 16 ani, era un fost membru al acestei mișcări de supremație a albilor. Forssell a susținut că nu știa de acest lucru și invocat o greșeală de tinerețe din partea fiului său.



Apărarea lui Forssell "cu greu ar fi impresionat într-o evaluare a bunei conduite", conchide autorul.

Scandal uriaș în Grecia: migranți mascați folosiți de poliție pentru a‑i goni pe alți refugiați înapoi în Turcia – VIDEO