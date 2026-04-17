Macron, îngrijorat de fragilizarea armistițiului din Liban. Apel la Hezbollah și Israel pentru încetarea violențelor

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat vineri „îngrijorarea” față de faptul că armistițiul dintre Israel și Hezbollah, anunțat joi seara de președintele american Donald Trump, este „fragilizat de o continuare a operațiunilor militare”.

”Cer securitatea populaţiilor civile de ambele părţi ale frontierei dintre Liban şi Israel. Hezbollahul trebuie să renunţe la arme. Israelul trebuie să respecte suveranitatea Libanului şi să oprească războiul”, a transmis vineri liderul de la Elysee într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Un armistiţiu pe o perioadă de zece zile între Israel şi Liban a fost anunţat joi de către preşedintele american Donald Trump.

Însă Israelul a încălcat armistiţiul imediat , în sudul Libanului, intrarea acstuia în vigoare, la miezul nopţii de joi spre vineri.

”Trebuie să se facă totul pentru ca armistiţiul să fie respectat (...). Situaţia libaneză este absolut dramatică”, a subliniat la postul TF1 ministrul francez al Apărării Catherine Vautrin.

Ea i-a dat o replică ambasadorului Isrelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, care a subliniat că Franţa nu are ce căuta în negocierile dintre Israel şi Liban.

”Nimeni nu poate pune în discuţie relaţiile între Franţa şi Liban”, a subliniat ea.

”Noi avem o prezenţă permanentă alături de libanezi (...). Între Franţa şi Liban există o istorie comună şi o susţinere pe care nimic nu le poate suprima”, a insistat Catherine Vautrin.