”Cer securitatea populaţiilor civile de ambele părţi ale frontierei dintre Liban şi Israel. Hezbollahul trebuie să renunţe la arme. Israelul trebuie să respecte suveranitatea Libanului şi să oprească războiul”, a transmis vineri liderul de la Elysee într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Un armistiţiu pe o perioadă de zece zile între Israel şi Liban a fost anunţat joi de către preşedintele american Donald Trump.

Însă Israelul a încălcat armistiţiul imediat , în sudul Libanului, intrarea acstuia în vigoare, la miezul nopţii de joi spre vineri.

”Trebuie să se facă totul pentru ca armistiţiul să fie respectat (...). Situaţia libaneză este absolut dramatică”, a subliniat la postul TF1 ministrul francez al Apărării Catherine Vautrin.

Ea i-a dat o replică ambasadorului Isrelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, care a subliniat că Franţa nu are ce căuta în negocierile dintre Israel şi Liban.

”Nimeni nu poate pune în discuţie relaţiile între Franţa şi Liban”, a subliniat ea.

”Noi avem o prezenţă permanentă alături de libanezi (...). Între Franţa şi Liban există o istorie comună şi o susţinere pe care nimic nu le poate suprima”, a insistat Catherine Vautrin.