Armata israeliană nu are în plan retragerea trupelor din sudul Libanului în timpul armistițiului care urmează să intre în vigoare la miezul nopții, ora României, a transmis un oficial israelian din domeniul securității, citat de Reuters. Potrivit acestuia, militarii desfășurați în „zona tampon” vor rămâne pe poziții pe toată durata încetării focului.

Forțele israeliene și-au extins operațiunile în sudul Libanului după ce Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului pe 2 martie, în contextul escaladării conflictului regional. Două zile mai târziu, armata israeliană a ordonat evacuarea tuturor locuitorilor din satele situate la sud de râul Litani, zonă considerată de oficialii israelieni un bastion al Hezbollah.

De atunci, trupele israeliene au distrus mai multe sate libaneze, afirmând că obiectivul este crearea unei „zone tampon” menite să protejeze orașele din nordul Israelului de atacurile Hezbollah.

Oficialul israelian, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că trupele vor rămâne în teren chiar și în timpul armistițiului.

Armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban a fost anunțat joi de președintele american Donald Trump și urmează să intre în vigoare la miezul nopții.