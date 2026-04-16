Acesta reprezintă până la 25% din salariu și se acordă tuturor angajaților din instituție pe motiv că sunt stresați din cauza responsabilităților.

Sporul de supărare primit de angajații CCR ajunge la 2.300 de euro

Noi controverse legate de veniturile din sectorul public.

La Curtea Constituțională, angajații primesc un spor pentru condiții stresante de muncă, spor ce poate ajunge până la 2000 euro lunar.

În cazul judecătorilor, a căror venituri sunt deja ridicate, acest spor se acordă pe lângă salariul de bază, iar oficial beneficiul este justificat prin nivelul de responsabilitate și specificul activității.

Specialiștii spun că subiectul readuce în discuție modul în care sunt acordate sporurile în sistemul public și dacă sunt făcute în mod corect sau nu.