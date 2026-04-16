După o gestionare „memorabilă” a pandemiei, urmată de aceeași lipsă de direcție în criza din Ucraina, Comisia Europeană vine acum cu soluții trase la indigo. Mesajul este același, doar contextul diferă: atunci ni se spunea „stați acasă dacă vă pasă”, astăzi ni se sugerează, cu același aer superior, să ne reorganizăm viața de zi cu zi ca să compensăm eșecurile lor.

Este greu să nu remarci ruptura dintre decidenții de la Bruxelles și realitatea oamenilor. Pentru milioane de europeni, mașina nu este un moft, ci o necesitate.

La fel cum munca de acasă nu este o opțiune pentru toți, ci un privilegiu pentru foarte puțini. Dar astfel de nuanțe nu par să conteze atunci când deciziile sunt luate departe de cei care trebuie să le suporte.

Mai ironic este că, în timp ce Ursula recomandă transportul public, în România guvernarea PSD-PNL-USR-UDMR face exact opusul: scumpește biletele și îi descurajează pe oameni să folosească aceste servicii. Probabil încă nu a ajuns „linia de mesaje” aprobată de la Bruxelles.

Așa arată, în realitate, „solidaritatea europeană” în viziunea actualei Comisii: cetățenii trebuie să se adapteze, să consume mai puțin, să accepte restricții, în timp ce deciziile care au dus la această criză nu sunt asumate de nimeni.

Nu putem ignora nici rolul politicilor promovate în ultimii ani. Insistența asupra unor măsuri precum Green Deal, împinse fără o dezbatere reală și fără o adaptare la specificul fiecărui stat, a slăbit capacitatea Europei de a face față unor șocuri energetice. Astăzi vedem consecințele acestor decizii.

Parcă trăim într-un scenariu de tip ”Ziua Cârtiței”: criza apare, oamenii sunt puși să se adapteze, iar cei care au luat deciziile inițiale rămân în afara oricărei responsabilități.

Nu poți construi viitorul unei uniuni pe recomandări de tip „stați acasă” și „mergeți cu autobuzul”. Iar când acestea devin răspunsul standard la fiecare criză, problema nu mai este contextul, ci modul în care este condusă Europa”, a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.