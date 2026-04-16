Un jaf armat a avut loc vineri într-o sucursală Crédit Agricole din Napoli, unde trei indivizi, dintre care unul „era cu siguranță înarmat”, au intrat în jurul orei 11:30, ora locală, potrivit unei surse din poliție citate de AFP, relatează site-ul rte.ie. Atacatorii au luat ostatice 25 de persoane - clienți și angajați ai băncii.

Ostaticii au fost salvați după aproximativ două ore. „Datorită intervenției rapide... toți ostaticii au fost eliberați la scurt timp după ora 13:30, fără răni grave”, a transmis prefectul din Napoli, Michele di Bari, într-un comunicat.

Imagini difuzate de presa locală arată cum polițiștii au spart geamurile pentru a pătrunde în bancă. În ciuda intervenției, cei trei hoți au reușit să fugă printr-un tunel, a precizat sursa din poliție.

Rapina a Napoli, il momento dell\"irruzione dei Gis dei Carabinieri pic.twitter.com/GHf7fNjoZG — Local Team (@localteamit) April 16, 2026

Deocamdată nu este clar dacă atacatorii au reușit să plece cu bani. Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea și prinderea suspecților.