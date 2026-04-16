Jaf armat cu peste 20 de ostatici într-o bancă din Napoli: trei atacatori au fugit printr-un tunel VIDEO

Carabineri
Scene halucinante în Italia! Trei hoți au luat ostatice 25 de persoane într-o sucursală bancară din Napoli, vineri dimineață, înainte de a reuși să fugă printr-un tunel, a anunțat o sursă din poliție. Toți ostaticii au fost eliberați în siguranță, fără răni grave.

Un jaf armat a avut loc vineri într-o sucursală Crédit Agricole din Napoli, unde trei indivizi, dintre care unul „era cu siguranță înarmat”, au intrat în jurul orei 11:30, ora locală, potrivit unei surse din poliție citate de AFP, relatează site-ul rte.ie. Atacatorii au luat ostatice 25 de persoane - clienți și angajați ai băncii.

Ostaticii au fost salvați după aproximativ două ore. „Datorită intervenției rapide... toți ostaticii au fost eliberați la scurt timp după ora 13:30, fără răni grave”, a transmis prefectul din Napoli, Michele di Bari, într-un comunicat.

Imagini difuzate de presa locală arată cum polițiștii au spart geamurile pentru a pătrunde în bancă. În ciuda intervenției, cei trei hoți au reușit să fugă printr-un tunel, a precizat sursa din poliție.

Deocamdată nu este clar dacă atacatorii au reușit să plece cu bani. Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea și prinderea suspecților.