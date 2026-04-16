”Garda de Coastă informează participanţii la traficul transfrontalier că, în data de 17.04.2026, ca urmare a lucrărilor de înlocuire a pontonului de la Isaccea, trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea-Orlivka, va fi suspendată temporar în intervalul orar 08:00-14:00”, au transmis joi reprezentanţii Gărzii de Coastă într-o postare pe Facebook.

Ei au precizat că măsurile au fost adoptate pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă şi pentru prevenirea unor situaţii de risc.



Poliţiştii de frontieră recomandă cetăţenilor să urmărească informările oficiale înainte de a-şi planifica deplasarea.