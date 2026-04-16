Scena politică de la București se află în pragul unei reconfigurări majore, pe măsură ce Partidul Social Democrat își definitivează strategia de rupere a relației cu șeful Executivului. Declarațiile recente ale secretarului general al formațiunii, Claudiu Manda, indică faptul că tensiunile acumulate în interiorul guvernării au atins un punct critic, partidul pregătindu-se să tranșeze situația printr-o consultare internă cu o miză unică: menținerea sau retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan. Potrivit liderilor social-democrați, nu mai este loc de scenarii intermediare, miza fiind un vot clar care să exprime voința bazei partidului față de continuarea colaborării cu actualul premier.

Semnalele unei rupturi iremediabile și „certitudinea” votului intern

În cadrul discuțiilor interne, sentimentul de nemulțumire pare să fi cuprins majoritatea filialelor județene. Claudiu Manda a dezvăluit că, după consultarea a șase din cele opt regiuni ale țării, curentul favorabil premierului este aproape inexistent în rândul liderilor locali. Secretarul general a subliniat că, în afara unor excepții izolate, masa partidului înclină spre o despărțire de Ilie Bolojan, el însuși asumându-și public intenția de a vota pentru retragerea susținerii după data de 20 a lunii. Această poziționare sugerează că rezultatul consultării interne este, în viziunea conducerii, unul previzibil, transformând votul viitor într-o simplă formalitate de validare a unei decizii deja conturate.

Presiune pe termene: Între 24 și 72 de ore pentru o decizie a premierului

Strategia PSD nu vizează doar retragerea sprijinului, ci și impunerea unui ritm alert pentru rezolvarea blocajului instituțional. Social-democrații intenționează să îi solicite lui Ilie Bolojan o reacție rapidă în cazul unui vot negativ, vehiculându-se un termen de maximum trei zile pentru ca acesta să decidă dacă părăsește de bunăvoie funcția. Argumentul PSD este acela al onoarei politice: dacă aproape jumătate din susținerea care te-a instalat la Palatul Victoria dispare, gestul logic ar fi demisia pentru a evita o criză prelungită. Totodată, liderii partidului au dat asigurări că au purtat deja discuții cu sindicatele, patronatele și partenerii europeni de la Bruxelles pentru a explica faptul că dorința de schimbare a premierului nu înseamnă neapărat abandonarea axei politice pro-europene.

Amenințarea cu demisia în bloc a miniștrilor și riscul unei guvernări minoritare

Consecința cea mai severă luată în calcul de PSD este retragerea imediată a tuturor miniștrilor proprii din Executiv. În acest scenariu, dacă Ilie Bolojan ar refuza să demisioneze, el ar rămâne la conducerea unui guvern șubrezit, forțat să caute majorități conjuncturale sau să apeleze la mecanisme provizorii. PSD a avertizat deja că orice încercare a premierului de a supraviețui politic prin „manevre” sau prin sprijinul tacit al altor formațiuni, precum AUR, ar transfera întreaga responsabilitate a crizei asupra șefului Guvernului.

Deși social-democrații susțin că nu doresc să „dea foc țării”, aceștia condiționează rămânerea într-o formulă pro-europeană de o reevaluare drastică a mecanismelor de decizie. Nemulțumirea principală rezidă în lipsa de dialog și în subreprezentarea măsurilor PSD în politicile guvernamentale actuale. Astfel, ieșirea de la guvernare nu este văzută ca o fugă de responsabilitate, ci ca o reacție la ceea ce partidul consideră a fi un parteneriat inegal, care necesită fie o resetare completă a coaliției, fie o reconfigurare parlamentară totală.