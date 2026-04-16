Focul a pornit într-o uscătorie situată într-un bloc cu patru etaje de pe strada Aluminei. Potrivit primelor informații, flăcările s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ patru metri pătrați, însă degajările masive de fum au afectat întreaga scară a imobilului.

Locatari evacuați și intervenție de urgență

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au început verificările în apartamente pentru a se asigura că nu există persoane intoxicate cu fum. Conform datelor transmise de ISU Bihor, pompierii au evacuat o persoană dintr-o locuință, dar și o pisică surprinsă de incendiu.

În același timp, alți 15 locatari au reușit să iasă singuri din apartamente, înainte ca situația să devină periculoasă.

Fumul a inundat casa scării

Deși incendiul a fost localizat într-un spațiu restrâns, fumul dens s-a răspândit rapid pe casa scării, îngreunând accesul și evacuarea. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Oradea au acționat nu doar pentru stingerea focului, ci și pentru ventilarea întregului imobil.

Intervenția promptă a echipajelor a limitat extinderea incendiului și a redus riscurile pentru locatari.

Fără victime în urma incidentului

Din fericire, autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat victime sau persoane rănite în urma incendiului. Toți locatarii sunt în afara oricărui pericol, iar situația a fost ținută sub control în timp util.

Cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma unei anchete.