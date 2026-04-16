Momentul a fost surprins de mai mulți martori și distribuit pe rețelele sociale, unde imaginile au stârnit reacții intense. Bancnotele, purtate de vânt, au început să cadă pe stradă, transformând scena într-un adevărat spectacol neașteptat pentru cei aflați în zonă.

Trecătorii s-au grăbit să adune banii

Mulți dintre cei care au asistat la incident au reacționat instinctiv și au încercat să recupereze bancnotele împrăștiate pe jos. În imaginile devenite virale se pot observa oameni adunând bani de pe trotuar, în timp ce alții priveau uimiți întreaga scenă.

Potrivit relatărilor din presa internațională, printre care Daily Mail, femeia ar fi aruncat bancnote de 1.000 de dolari hongkonghezi, suma totală ridicându-se la aproximativ 162.000 de dolari americani. Totuși, în mediul online au apărut și speculații potrivit cărora valoarea reală ar putea fi mult mai mare, ajungând chiar la echivalentul a 2 milioane de dolari hongkonghezi.

Ce ar fi declanșat gestul extrem

Deși circumstanțele exacte nu sunt confirmate oficial, mai multe surse susțin că incidentul ar fi avut loc pe fondul unei dispute în familie. Se pare că femeia s-ar fi certat cu soțul său, iar în urma conflictului ar fi recurs la acest gest extrem.

Autoritățile au intervenit la scurt timp după producerea incidentului. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și pompieri, care au început verificările și au încercat să restabilească ordinea.

Apel către locatari: returnați banii găsiți

Administrația complexului rezidențial a confirmat că banii au fost aruncați de un locatar, însă motivele rămân, deocamdată, necunoscute. Reprezentanții au făcut apel la toți cei care au găsit bancnote să le predea fie la biroul administrativ, fie la cea mai apropiată secție de poliție.

La rândul lor, autoritățile locale au transmis că situația este sub control și continuă să fie investigată, încurajând cetățenii să returneze sumele recuperate.

Interesant este că o parte dintre locatari au dat dovadă de spirit civic și au restituit deja banii găsiți, contribuind la recuperarea sumei pierdute.

Un incident similar a avut loc recent în Chongqing, unde doi suspecți de fraudă au aruncat bani pe fereastră în încercarea de a scăpa de dovezi în momentul intervenției poliției. În acel caz, autoritățile au reușit să recupereze integral suma, cu ajutorul comunității.