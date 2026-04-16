Potrivit primelor informații, trupul neînsuflețit al unui bărbat, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost descoperit într-o pădurice din zona Cartodrom. Acesta era spânzurat de un copac, iar descoperirea a fost făcută de persoane aflate în apropiere, care au alertat imediat autoritățile.

Polițiștii au deschis o anchetă

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, care au securizat perimetrul și au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Primele indicii arată că nu există suspiciuni de implicare a altor persoane, însă ancheta este în desfășurare.

Surse apropiate cazului susțin că bărbatul s-ar fi confruntat cu probleme emoționale și ar fi suferit de depresie, însă aceste aspecte urmează să fie confirmate oficial de anchetatori.

Trupul bărbatului va fi transportat la medicină legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului. Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate detaliile acestui caz.