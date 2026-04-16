Incendiul a izbucnit miercuri seara, iar echipajele de pompieri au acționat inclusiv pe timpul nopții pentru a împiedica extinderea focului. Joi la amiază, incendiul a fost localizat, însă intervenția continuă pentru stingerea tuturor focarelor rămase active.

Potrivit ISU Hunedoara, misiunea este îngreunată de vânt, de terenul foarte abrupt și de temperaturile ridicate, care favorizează aprinderea materialului lemnos. Pompierii au folosit atât mijloace manuale - lopeți și pliciuri, cât și furtunuri alimentate prin intermediul unei motopompe amplasate la o sursă naturală de apă.

În sprijinul pompierilor militari au intervenit și lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vața de Jos.

Pe timpul nopții, un echipaj de pompieri va rămâne în zona afectată pentru monitorizarea permanentă a situației și pentru a preveni reaprinderea focului.