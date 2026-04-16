În mesajul său, parlamentarul vorbește despre „planul lui Bolojan”, despre care afirmă că ar fi ieșit acum la suprafață.

„Să vindem ce mai avem prin casă”, acuză senatorul PSD

În postarea sa, Daniel Zamfir o menționează și pe vicepremierul Gheorghiu, despre care spune că, „după îndelungi analize”, ar fi venit cu propunerea ca statul să înceapă să vândă active importante.

„PLANUL LUI BOLOJAN A IESIT LA IVEALA

Celebra, deja, vicepremier Gheorghiu, dupa indelungi analize, propune sa incepem sa vindem ce mai avem prin casa.”

Senatorul PSD susține că ideea este prezentată public sub forma unei listări la bursă, însă, în opinia sa, în spatele acestei formule s-ar afla o strategie mai amplă de diminuare a participațiilor statului.

Liderul USR: ”Ilie Bolojan nu-și va da demisia niciodată. Este de neînțeles comportamentul social-democraților”

Companiile invocate în postare

Potrivit lui Daniel Zamfir, printre societățile vizate s-ar număra unele dintre cele mai profitabile companii la care statul este acționar.

„Concret, ne propune sa vindem actiuni la cele mai profitabile societati unde Statul este actionar.”

În continuarea postării, senatorul enumeră mai multe nume importante: CEC Bank, Salrom, Loteria Română, Administrația Porturilor Maritime, Hidroelectrica, Romgaz și Poșta Română.

Acuzații privind „starea de panică economică”

Daniel Zamfir merge mai departe și afirmă că actualul context economic ar fi fost amplificat în mod intenționat.

„Sigur, imbracata frumos in formula listarii la Bursa, actiunea devoaleaza, de fapt, strategia lui Bolojan de la bun inceput cand a accentuat in mod real starea de panica economica, a saracit populatia si a falimentat companii romanesti ca sa prezinte acum solutia salvatoare.”

În viziunea senatorului social-democrat, actualele propuneri economice nu ar avea legătură cu interesul național.

În finalul postării, Daniel Zamfir ridică întrebarea momentului legată de oportunitatea unei astfel de măsuri.

„De ce sa vindem acum actiuni cand contextul e defavorabil?

Intrebarea are un singur raspuns. Doar daca ai un plan ticalos care n-are legatura cu interesele Romaniei.”

Postarea senatorului vine într-un moment în care tema listării unor pachete de acțiuni la companiile de stat provoacă reacții puternice în spațiul politic și economic.

Alertă pentru clienți: Hidroelectrica reduce termenul de plată la facturi