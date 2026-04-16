Expunerea la mucegai poate avea efecte diferite, în funcție de sensibilitatea fiecărei persoane și de durata expunerii.

Printre cele mai frecvente simptome se numără:

iritații ale ochilor, nasului și gâtului

tuse și dificultăți de respirație

congestie nazală

dureri de cap

oboseală persistentă

În unele cazuri, expunerea prelungită poate agrava afecțiuni existente, cum ar fi astmul sau alergiile.

Persoanele cele mai vulnerabile

Anumite categorii sunt mai sensibile la efectele mucegaiului:

copiii și vârstnicii

persoanele cu astm sau alergii

cei cu sistem imunitar slăbit

persoanele cu afecțiuni respiratorii cronice

Pentru aceste grupuri, expunerea poate duce la simptome mai severe și complicații.

Semne că ai mucegai în locuință

Nu întotdeauna mucegaiul este vizibil, însă există câteva indicii care îți pot da de gândit:

miros persistent de umezeală

pete negre, verzi sau gri pe pereți

exfolierea vopselei sau a tapetului

apariția condensului frecvent pe geamuri

Dacă observi aceste semne, este important să acționezi rapid pentru a preveni răspândirea.

Cum poți preveni apariția mucegaiului

Prevenția este esențială pentru a evita problemele de sănătate asociate mucegaiului.

aerisește zilnic locuința

menține un nivel optim al umidității

repară infiltrațiile de apă cât mai repede

folosește dezumidificatoare în spațiile umede

evită uscarea hainelor în interior fără ventilație

Ce faci dacă ai fost expus la mucegai

Dacă apar simptome persistente, este recomandat să consulți un medic, mai ales dacă acestea se agravează sau nu dispar.

În paralel, eliminarea sursei de mucegai este esențială pentru a preveni reapariția problemelor. Curățarea trebuie făcută cu soluții adecvate sau, în cazuri severe, cu ajutorul specialiștilor.

Mucegaiul nu este doar o problemă estetică, ci și una care poate afecta sănătatea, mai ales în cazul expunerii pe termen lung.

Prin măsuri simple de prevenție și intervenție rapidă, poți menține un mediu sănătos în locuință și reduce riscurile asociate, potrivit sursei.