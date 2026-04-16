Expunerea la mucegai poate avea efecte diferite, în funcție de sensibilitatea fiecărei persoane și de durata expunerii.
Printre cele mai frecvente simptome se numără:
iritații ale ochilor, nasului și gâtului
tuse și dificultăți de respirație
congestie nazală
dureri de cap
oboseală persistentă
În unele cazuri, expunerea prelungită poate agrava afecțiuni existente, cum ar fi astmul sau alergiile.
Persoanele cele mai vulnerabile
Anumite categorii sunt mai sensibile la efectele mucegaiului:
copiii și vârstnicii
persoanele cu astm sau alergii
cei cu sistem imunitar slăbit
persoanele cu afecțiuni respiratorii cronice
Pentru aceste grupuri, expunerea poate duce la simptome mai severe și complicații.
Semne că ai mucegai în locuință
Nu întotdeauna mucegaiul este vizibil, însă există câteva indicii care îți pot da de gândit:
miros persistent de umezeală
pete negre, verzi sau gri pe pereți
exfolierea vopselei sau a tapetului
apariția condensului frecvent pe geamuri
Dacă observi aceste semne, este important să acționezi rapid pentru a preveni răspândirea.
Cum poți preveni apariția mucegaiului
Prevenția este esențială pentru a evita problemele de sănătate asociate mucegaiului.
aerisește zilnic locuința
menține un nivel optim al umidității
repară infiltrațiile de apă cât mai repede
folosește dezumidificatoare în spațiile umede
evită uscarea hainelor în interior fără ventilație
Ce faci dacă ai fost expus la mucegai
Dacă apar simptome persistente, este recomandat să consulți un medic, mai ales dacă acestea se agravează sau nu dispar.
În paralel, eliminarea sursei de mucegai este esențială pentru a preveni reapariția problemelor. Curățarea trebuie făcută cu soluții adecvate sau, în cazuri severe, cu ajutorul specialiștilor.
Mucegaiul nu este doar o problemă estetică, ci și una care poate afecta sănătatea, mai ales în cazul expunerii pe termen lung.
Prin măsuri simple de prevenție și intervenție rapidă, poți menține un mediu sănătos în locuință și reduce riscurile asociate, potrivit sursei.