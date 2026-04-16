Alertă la Mănăstirea Izbuc. Au luat foc chiliile călugărilor, pompierii au intervenit cu efective sporite

Foto: ISU Bihor
Foto: ISU Bihor

Alertă la Mănăstirea Izbuc din județul Bihor, după ce un incendiu a izbucnit în zona chiliilor călugărilor. Pompierii au intervenit cu efective sporite, pentru că flăcările se manifestau pe o suprafață mare și exista riscul propagării spre alte anexe și clădiri.

 

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, cu degajări mari de fum, la nivelul podului și acoperișului unei clădiri cu două niveluri (construită pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați), existând risc de propagare atât la chiliile aflate la mansardă, cât și la cele de la parter.

La fața locului intervin patru echipaje de pompieri militari, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de lucru la înălțime și o ambulanță SMURD, precum și membrii SVSU Cărpinet.