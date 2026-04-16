Într-un mesaj publicat pe Facebook, Uniunea Scriitorilor transmite că Mihai Cantuniari „va rămâne mereu în memoria colegilor ca un autor dedicat cu pasiune literaturii și un om de o desăvârșită eleganță”, subliniind că dispariția sa reprezintă „o grea, ireparabilă pierdere” pentru literatura română și pentru domeniul traducerilor din literatura spaniolă.

Repere din viața și cariera lui Mihai Cantuniari

Mihai Cantuniari s-a născut la 14 februarie 1945, la București. A absolvit studii de hispanistică la Universitatea din București în 1967, după care a lucrat ca redactor de carte și cercetător științific la Institutul de Lingvistică. S-a retras din activitate în 1983 din motive medicale, continuând însă să publice poezie, proză și traduceri.

A debutat în 1977 cu volumul Poezii, urmat de alte titluri precum Ultramar, Plante carnivore, Nova și Amadeus, acesta din urmă fiind distins cu Premiul pentru poezie al Asociației Scriitorilor din București. A publicat și romanele Bărbatul cu cele trei morți ale sale și Ocarina de lut.

Ca traducător, numele său este strâns legat de opera unor autori importanți precum Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Vintilă Horia, César Vallejo sau Fernando Pessoa, pentru care a primit mai multe premii ale Uniunii Scriitorilor. În 1987 a fost decorat de Republica Peru cu Ordinul Al Mérito por Servicios Distinguidos în grad de Comandor, iar în 1996 a primit Premiul pentru întreaga activitate al Fundației Cella Delavrancea. În 2023, Uniunea Scriitorilor i-a acordat premiul Opera Omnia al Filialei Traduceri Literare.