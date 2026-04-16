În mesajul său, Marius Budăi afirmă că „România și resursele ei sunt în mare pericol”, acuzându-l pe premier că ar urmări „înstrăinarea celor mai valoroase companii ale României - Hidroelectrica, Romgaz, CEC Bank, Poșta Română, Loteria Română, Portul Constanța, Aeroporturi București”.

Budăi susține că aceste societăți sunt „puternice, profitabile, vitale”, iar în majoritatea statelor occidentale „aparțin statului”, fiind considerate active strategice. El critică anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu, despre care spune că ar fi fost făcut „fără consultarea partenerilor de Coaliție, fără dezbatere publică, fără niciun dialog cu ceilalți actori implicați”. Potrivit acestuia, mesajul transmis ar fi fost: „Le vindem!”.

Parlamentarul social-democrat afirmă, totodată, că „gestiunea eficientă este o treabă de management, nu de ideologie” și acuză că premierul „tratează România nu ca pe o țară ce trebuie guvernată, nici măcar ca pe o firmă de lichidat, ci ca pe un chioșc din colțul intersecției”.

În acest context, Budăi invocă și exemple din alte state europene, afirmând că „Germania răscumpără acțiuni la companiile energetice. Franța naționalizează. Polonia, Ungaria, Cehia - toate strâng în brațe activele strategice”.

Acesta respinge argumentul potrivit căruia măsurile ar fi prevăzute în PNRR. „O minciună! PNRR-ul vorbește doar de Hidroelectrica și doar de 15% listat la bursă - nu de 20%. În PNRR nu se vorbește de Romgaz, nu se vorbește de CEC, nu se vorbește de Salrom, nu se vorbește de nicio altă companie din lista domnului Bolojan și a doamnei Gheorghiu”, subliniază acesta.

Marius Budăi susține, de asemenea, că miniștrii PSD s-au opus planului în Guvern și că partidul „se va opune și în Parlament, și în stradă, și oriunde va fi nevoie”. El susține că „există un singur răspuns politic corect - demiterea domnului Bolojan”.

„România are nevoie de lideri care să-i apere resursele, nu de vătafi sau arendași care să le lichideze la preț de criză” și le cere urmăritorilor să distribuie postarea pentru ca „toți românii să vadă planurile domnului Bolojan”, a conchis el.