"PSD a avertizat că strategia austerității va duce economia în recesiune. Am oferit soluții concrete - Programul de relansare economică, motorină ieftină pentru agricultori - dar am fost ignorați timp de mai multe luni. Acum, din păcate, cifrele ne dau dreptate, iar oamenii din Botoșani plătesc prețul acestei încăpățânări", a declarat Marius Budăi

Avertismentul lui Marius Budăi privind recesiunea tehnică: cât de gravă este, de fapt, situația

El a explicat că "România a intrat în recesiune tehnică", ca urmare a faptului că "în doar șase luni de guvernare, domnul Ilie Bolojan a dus economia de la +1% creștere - greaua moștenire lăsată de Guvernul Ciolacu - la -1,9% la finalul anului 2025".



Potrivit acestuia, România a avut două trimestre consecutive de scădere economică, ceea ce înseamnă "cea mai gravă cădere post-pandemică".



De asemenea, el atrage atenția că încrederea în economie este la cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani.



"Comisia Europeană și Eurostat arată că indicele de încredere în economie (ESI) a coborât la 92 de puncte - cu mult sub pragul de alertă de 100 de puncte. Antreprenorii nu mai investesc, consumatorii nu mai cheltuiesc, iar Consiliul Fiscal estimează că această scădere va continua pe tot parcursul anului 2026. De la a treia creștere, la a doua cea mai mare scădere din UE. Datele Eurostat sunt zdrobitoare: sub guvernarea cu prim-ministru PSD, România ocupa locul 3 în UE la creștere economică. Sub domnul Bolojan, am ajuns pe locul 2 la scădere economică. Un regres fără precedent, în doar câteva luni", a adăugat Budăi.

Criticile la adresa lui Bolojan și apelul la schimbare

Acesta susține, de asemenea, că "PSD nu va tăcea atât timp cât direcția guvernării este greșită".



"PSD a oferit soluții - Programul de relansare economică, sprijin pentru agricultori, măsuri de protecție socială. Toate au fost blocate sau ignorate de domnul prim-ministru Bolojan.

Un partid responsabil nu poate rămâne indiferent când guvernarea merge în direcția greșită. Este nevoie, acum, de o schimbare reală în modul de conducere a țării", a mai precizat parlamentarul social- democrat.