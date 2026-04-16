Suspecții, reținuți de poliție

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o femeie în vârstă de 47 de ani și un bărbat de 46 de ani, ambii din zona Watford. Cei doi au fost plasați în arest preventiv, în timp ce poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile incidentului.

Atacul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, la scurt timp după miezul nopții. Conform informațiilor oferite de Poliția Metropolitană din Londra, doi indivizi îmbrăcați în haine închise la culoare și cu fețele acoperite au aruncat către clădire două sticle care păreau să conțină benzină, precum și o cărămidă.

Officers investigate outside Finchley Reform Synagogue in north London after an attempted arson attack was made overnight 🔴#dailyexpress #london #crime pic.twitter.com/AMas32Ludz April 16, 2026

Tentativa nu s-a soldat cu victime

Din fericire, dispozitivele incendiare nu au luat foc, iar atacul nu a provocat pagube materiale sau victime. Cu toate acestea, autoritățile tratează incidentul cu maximă seriozitate, având în vedere contextul sensibil și posibilele implicații.

Tentativa de incendiere a fost revendicată de gruparea Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, cunoscută și sub denumirea „Mișcarea Însoțitorilor Mâinii Drepte a Islamului”. Potrivit unor surse specializate în monitorizarea activităților extremiste, organizația ar avea legături cu Iran și ar fi implicată în incidente similare în mai multe țări europene.

Context tensionat în comunitatea evreiască

Incidentul vine la scurt timp după un alt atac grav petrecut în cartierul Golders Green, unde mai multe ambulanțe aparținând organizației Hatzola au fost incendiate. Și acel caz este în curs de investigare, iar mai mulți suspecți au fost deja inculpați.

Totodată, autoritățile britanice rămân în alertă după atacul armat asupra unei sinagogi din Manchester, petrecut în octombrie 2025, soldat cu victime.

Ancheta în cazul de la Finchley este coordonată de Poliția Metropolitană, cu sprijinul unităților antiteroriste. Oficialii au anunțat că prezența forțelor de ordine va fi intensificată în zonă pentru a preveni alte incidente.