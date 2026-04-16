Viitorul Coaliției și miza PNRR

Moderator: Domnule Președinte, urmează să se întâmple exact lucrurile care au fost anticipate. Dumneavoastră ați insistat constant pe o minimă colaborare pentru PNRR, un proiect extrem de important pentru țară. S-a scris încă de la jumătatea lunii ianuarie că PSD își dorește debarcarea lui Ilie Bolojan și că pregătește acest referendum intern. Dumneavoastră când ați aflat de planul PSD? Mai exact, când v-a spus Sorin Grindeanu ce urmează să propună partidului?

Nicușor Dan: Nu mai țin minte data exactă, dar aud de luni de zile despre discuții și nemulțumiri care apar între aceste partide, în special între PSD și PNL.

Moderator: Nu l-ați încurajat pe Sorin Grindeanu să ceară acest referendum intern?

Nicușor Dan: Nu este treaba mea să fac asta. Eu sunt, în această ecuație politică foarte complicată, un mediator. Nu dau sfaturi niciunuia dintre partide.

Moderator: Ilie Bolojan a declarat chiar aici, în urmă cu două săptămâni, că nu va candida în 2030 pentru alegerile prezidențiale. Dimpotrivă, a spus că vă susține pe dumneavoastră pentru al doilea mandat. Această afirmație v-a schimbat optica în ceea ce privește viitorul coaliției de guvernare?

Nicușor Dan: În cazul în care s-ar ajunge la o ruptură, președintele — adică eu — ar trebui să numească un premier PSD. Dacă acesta mi-ar spune că va avea o susținere formată din PSD și AUR, eu nu voi face o astfel de numire niciodată.

Moderator: Nu veți face asta?

Nicușor Dan: Nu.

Moderator: Dar un premier PSD care să vă demonstreze că are o susținere alături de PNL și UDMR? Pe aceștia nu îi veți accepta?

Nicușor Dan: Păi, PNL și UDMR nu sunt suficienți pentru o majoritate...

Moderator: Ba da. PNL, UDMR și PSD pot forma o majoritate. Au avut această formulă și înainte de alegerile prezidențiale pe care le-ați câștigat dumneavoastră. Se poate și fără USR.

Nicușor Dan: Se poate, da, însă eu îmi doresc ca USR să facă parte din majoritate, chiar dacă am fost criticat de ei. De fapt, îmi doresc ca toate cele patru partide, alături de minorități, să găsească o formulă pentru a coabita. Totuși, trebuie să fim realiști: fără PNL, matematic, nu se poate construi nimic stabil.

Moderator: „Este esențial ca forțele pro-occidentale să colaboreze pentru a asigura sustenabilitatea financiară a României, pentru a accesa fondurile europene și pentru a progresa. Dar cine a declanșat, de fapt, această criză? Aceasta este întrebarea centrală.

Nicușor Dan: „Din nou, nu este vorba doar despre liderii politici, aspect care mă preocupă, desigur. Mă îngrijorează faptul că, după ce am depășit cu toții șocul și teama generate de mizele alegerilor parlamentare și prezidențiale, ne-am întors la un război de uzură. Vedem cum societatea, liderii de opinie și influencerii incită la conflict între aceste două tabere pro-occidentale. În acest context, liderul politic, oricare ar fi el, încearcă să satisfacă această dorință de confruntare a propriului electorat”.

Moderator: „Așadar, în loc să fim într-o paradigmă în care acești lideri, fiecare cu bazinul său de susținători, colaborează, ne-am întors la vechea luptă dintre stânga și dreapta. Am uitat că trebuie să colaborăm. Observăm că nici PNL, nici USR nu fac referendumuri interne pentru ieșirea de la guvernare. În schimb, PSD organizează un astfel de referendum și cere explicit schimbarea premierului.

Niculor Dan: „Mă întrebați dacă văd PSD drept principalul actor implicat în ruperea acestei coaliții? Ceea ce văd eu este foarte mult resentiment în ambele tabere, atât la nivelul liderilor, cât și al susținătorilor. Există o emoție colectivă puternică: dacă îl susții pe Bolojan, ceilalți îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta; dacă nu îl susții, înseamnă că te opui reformei. Indiferent de poziția adoptată, dacă nu alegi o tabără, ești taxat.”

Moderator: Ce versiune a dvs a venit azi la interviu, Nicușor Dan de anul trecut care îi critica pe Marius Voineag și Alex Florența, sau Nicușor Dan de anul acesta, care i-a numit?

Nicușor Dan: Nu contează funcția de adjunct, e o falsă discuție. Domnii Voineag și Florența au candidat adjuncți la alte parchete, i-am criticat de asemenea săptămâna trecută, mi-am păstrat consecvența. Au trecut de un test la Ministerul Justiției.

„Nu a existat niciun troc politic”

Moderator: Există impresia că e un troc politic cu PSD.

Nicușor Dan: N-a fost un troc politic. Legea interzice. Dintre numele care contează, adică Cerbu, Chiriac, Miron, dacă mă întrebați ierarhia – am mare încredere în doamna Chiriac. Nu are o problemă de moralitate dna Chiriac.

„Mi-am apărat opțiunea și am răspuns atacurilor la adresa Cristinei Chiriac”

Moderator: Cum aveți încredere în Cristina Chiriac, că a ascuns probe în dosarul de șantaj al episcopului de Huși?

Nicușor Dan: Nu a ascuns nimic. Ea nu a făcut nimic cu imaginile pentru că în imagini nu erau minori și era un act (sexual - n.r.) consimțit. Ulterior, în dosarul de la Curtea de Apel Iași au existat mărturii și probe care au dus la condamnare pentru agresiune asupra minorilor.

Moderator: Dar din toți procurorii din țara asta, nu credeți că ar fi găsit ministrul justiției pe cineva fără aceste probleme, fără aceste tinichele în CV?

Nicușor Dan: Păi, care este problema?

Moderator: Că a fost implicată în acest scandal, că trenează asupra ei această suspiciune, că a văzut niște materiale nu. Și n a acționat în consecință.

Nicușor Dan: A văzut niște filme cu un act sexual consimțit între niște adulți. Asta este ce a văzut doamna, domnul procuror. Ăsta este răspunsul meu.

Moderator: De ce țineți atât de mult la doamna Chiriac? Că ați apărat-o și săptămâna trecută în conferința de presă și astăzi.

Nicușor Dan: Eu am fost în situația în care două luni sau trei luni n-am putut să vorbesc, da? Pentru că așa spune legea, în acest interval de timp, alte instituții ale statului român derulează diferite proceduri și am colectat în conferința de presă pe care am făcut-o, am colectat tot ce s-a spus în spațiul public și eu n-am putut să vorbesc și am răspuns. Mi s-a părut onest din partea mea să răspund la tot ce s-a spus acum două săptămâni, acum trei săptămâni pe subiect și eu n-am putut să răspund și mare parte din atacuri au venit la doamna Chiriac și atunci a fost logic să o apăr. Da. Să-mi apăr opțiunea, de fapt.

„Aștept o luptă reală împotriva corupției și dinamizarea parchetelor”

Moderator: Ce așteptări aveți de la acești procurori, noua garnitură de procurori?

Nicușor Dan: Așa cum am spus în conferința de presă, aștept ca ei să dinamizeze activitatea de activitatea parchetelor. Pentru că dacă suntem - dacă ne uităm din perspectiva cetățeanului, vedem că nu se răspunde la așteptări și principala așteptare este o adevărată luptă împotriva corupției.

(...) Așa, așa cum am spus acum o săptămână, da. Că nu au dinamizat, nu s-au concentrat pe acest fenomen. Și aștept asta de la doamna Chiriac și de la domnul Cerbu, de la domnul Miron aștept o luptă reală cu traficul de droguri, mai ales cu marile rețele, că acolo e... De fapt, una din probleme a fost faptul că parchetele s-au ascuns după indicatori. Da? De exemplu, la DIICOT să prindeai o rețea sau prindeai un mic consumator, tot atâtea rechizitorii se număra că ai făcut. (...) Dacă vorbim de DIICOT, vreau să ne uităm cu adevărat la fenomen și de asemenea, dacă vorbim de DIICOT, mă interesează foarte tare zona de evaziune financiară, zona de financiară, în general, unde pagubele pentru economia noastră sunt foarte mari.

Moderator: Când așteptați primele rezultate?

Nicușor Dan: Să zicem, un orizont de șase luni. Însă fiecare dintre ei - mai puțin domnul Cerbu care vine din instituție - sunt oameni noi și trebuie să înțeleagă nu neapărat modul de funcționare (...).

Moderator: Cum vă explicați că oameni precum CTP, Tudor Chirilă, vă critică acum, după ce v-au susținut în campanie?

Nicușor Dan: Toată simpatia pentru oamenii care mă critică, nici un fel de suspiciune de rea credință. Am fost mirat că atacurile au început înainte să termin explicațiile E normal, suntem un popor latin, emoțional. Dar după ce am răspuns la toate întrebările, aștept ca oamenii să decanteze informațiile și să ne uităm obiectiv la datele problemei

Moderator: Dar nu e o problemă că vă laudă PSD-iștii și vă critică susținătorii dvs?

Nicușor Dan: Suntem o societate care trăiește politica foarte emoțional. Evident că atunci când ai niște suporteri ai PSD care ani de zile cu suporterii USR sau reformiști și văd o falie în zona aceea, ei se bucură. Eu rămân consecvent în a spune că avem o problemă cu corupția, o problemă cu sistemul de justiție

Moderator: Aproape că v-ați răstit la protestatari și le-ați spus că aveți de o sută de ori mai multe informații decât ei. La ce v-au folosit dacă i-ați numit tot pe Voineag și Florența?

Nicușor Dan: Să ai o discuție actuală cu zeci de procurori din toate cele 3 parchete ajută să îți formezi o opinie despre cum să dinamizezi un sistem public în care lucrurile au devenit extrem de formale, cu indicatori care încearcă să gestioneze această avalanșă de dosare și nu mai vedem care e scopul acestui sistem. Suntem destul de aproape de optim (despre numirile de procurori).

„Nu sunt de acord cu argumentele din avizul negativ al CSM”

Moderator: Cum vă explicați avizul negativ aproape unanim al secției de procurori din CSM?

Nicușor Dan: Am discutat și cu oameni din CSM. Opinia unora e că nu poate performa la Parchetul general un procuror care vine din alt parchet. Eu nu sunt de acord

Moderator: V-a sunat Lia în această perioadă?

Nicușor Dan: Nu. Am vorbit cu dânsa în lungile luni când s-a discutat despre pensiile magistraților. M-am întâlnit cu dânsa la Cotroceni, au fost și disucții în care am pus la masă politicieni și reprezentanții sistemului de justiție