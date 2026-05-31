Marcel Ciolacu, după incidentul de la Galați: „Germania are cel mai performant sistem antidrone din UE. România a beneficiat de el”

Fostul premier Marcel Ciolacu a vorbit despre sistemele antidrone folosite de România și despre măsurile luate în contextul războiului din Ucraina, după incidentul în care o dronă a căzut în Galați. Acesta a declarat că România a avut discuții cu mai multe state membre NATO pentru achiziția unor capabilități de apărare și a precizat că Germania deține, în prezent, „cel mai performant sistem antidrone” din Uniunea Europeană, conform Realitatea PLUS.

„În primul rând, România a avut mai multe contacte cu mai multe state membre NATO pentru a cumpăra anumite capabilități în ceea ce privește sistemele antidrone. Se știe faptul că Germania deține și, în acest moment, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, cel mai performant sistem antidrone. Și, cu adevărat, au existat discuții, iar România a beneficiat de acest sistem antidrone pe o perioadă limitată de timp”, a declarat Marcel Ciolacu.

Fostul șef al Guvernului a spus că deciziile privind achizițiile militare sunt luate de Ministerul Apărării și că România a primit sprijin și din partea Franței pentru detectarea dronelor aflate în apropierea graniței.

„Mai departe, Ministerul Apărării este cel care decide ce capabilități și ce este cel mai bine să cumpere sau nu. Și Franța a fost alături de România, mai ales când a avut loc o competiție sportivă și am beneficiat de la statul francez de anumite radare foarte performante în ceea ce privește depistarea dronelor care, haideți să fim corecți, nu au fost îndreptate către statul român, ci au fost lovite de artileria ucraineană sau au fost cumva deviate către România. Lucru pe care îl cunoaștem, că se poate întâmpla”, a afirmat acesta.

„România a beneficiat gratuit de un sistem antidrone la frontieră”

Marcel Ciolacu a susținut că România a avut acces gratuit la un sistem antidrone și a precizat că președintele țării are toate informațiile legate de aceste măsuri.

„Dar, repet, România a beneficiat gratuit, cu adevărat, de un sistem antidrone la frontieră. De ce s-a întâmplat acest lucru? Președintele României, în calitate de comandant suprem al armatei, deține toate aceste informații. Deciziile pe care le-a luat Ministerul Apărării sunt ferm convins că sunt la dispoziția președintelui României și la dispoziția cetățenilor. Nu cunosc toate detaliile și nu suntem îndreptățiți, în acest moment, să spunem aceste detalii”, a spus fostul premier.

Acesta a declarat că a discutat personal cu fostul cancelar german Olaf Scholz despre sistemele antidrone și a subliniat din nou faptul că Germania are cele mai performante capabilități europene în acest domeniu.

„Nu am nicio problemă să vă spun că, la discuțiile avute cu cancelarul Olaf Scholz, a fost, la rugămintea mea, Germania ne-a pus la dispoziție... În zona militară se face, în primul rând, cred că, prin Ministerul Apărării. Deci fiecare comandant de armă face anumite recomandări, dar, repet, se știa foarte bine că Germania deține cel mai bun sistem la nivel european, în afară de partenerul strategic, Statele Unite ale Americii, deține cel mai bun sistem antidrone din Uniunea Europeană”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Nu cred că România este o țintă pentru Rusia”

Întrebat dacă își reproșează ceva din mandatul de premier în ceea ce privește securitatea României, Marcel Ciolacu a spus că nu consideră că au existat greșeli și a amintit de pozițiile sale publice față de agresiunea Rusiei.

„Categoric nu. Și știți foarte bine toate ieșirile mele publice în ceea ce privește agresiunea Federației Ruse. Trebuie să înțelegem că avem cea mai lungă frontieră cu o țară aflată în război, cu Ucraina, și de aici toate măsurile pe care trebuia să le luăm”, a declarat fostul premier.

Totodată, Marcel Ciolacu a spus că nu crede că România este o țintă directă pentru Rusia și a catalogat incidentul de la Galați drept „un accident nefericit”.

„Nu cred că România, până în acest moment, este o țintă pentru Rusia. Eu nu cred că Rusia își va permite... Este un accident, un accident nefericit. Cu adevărat, ministrul Apărării și primul-ministru al României trebuie să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat. Cum și eu, de altfel, am răspuns la timpul meu pentru orice incident”, a afirmat acesta.

Fostul premier a criticat și lipsa unor reacții rapide după incidentul de la Galați.

„Este nepermis să se întâmple acest lucru noaptea, ca primul-ministru să nu-și schimbe programul, să revină în România de îndată, iar ministrul Apărării să nu iasă cu explicații. Nu se întâmplă, în niciun stat democratic, acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu.