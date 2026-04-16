Discuția dintre cei doi lideri marchează un moment semnificativ, fiind prima conversație directă de când Aoun a preluat mandatul de președinte. Tema principală a dialogului a fost încetarea ostilităților și stabilirea unui armistițiu durabil în regiune.

Apel pentru încetarea rapidă a conflictului

În urma convorbirii, liderul libanez a transmis public că și-a exprimat aprecierea pentru implicarea Statelor Unite în eforturile de pace. Acesta a subliniat necesitatea opririi cât mai rapide a confruntărilor și a evidențiat importanța stabilității pe termen lung în Liban.

La rândul său, Donald Trump și-a reafirmat sprijinul pentru Liban și angajamentul de a contribui la obținerea unei încetări a focului, potrivit surselor oficiale.

Armistițiul, tot mai aproape

Pe fondul acestor negocieri, apar informații din surse de securitate potrivit cărora Forțele de Apărare ale Israelului se pregătesc pentru implementarea unui posibil armistițiu.

Conform unor oficiali citați de presa internațională, comandanții militari israelieni au primit instrucțiuni să își pregătească trupele din sudul Libanului pentru o eventuală încetare a focului, care ar putea intra în vigoare chiar în cursul zilei.

Intervalul vehiculat pentru debutul armistițiului ar fi între orele 17:00 și 22:00, însă autoritățile israeliene nu au confirmat oficial aceste informații până în acest moment.

Negocieri reluate după decenii

În paralel, discuțiile diplomatice dintre Israel și Liban au fost reluate recent în Washington, marcând un moment rar în relațiile dintre cele două state. Potrivit surselor, este pentru prima dată după 1993 când oficiali ai ambelor țări poartă negocieri directe la acest nivel.

Rămâne de văzut dacă aceste demersuri vor conduce la un armistițiu stabil sau doar la o pauză temporară în conflict.