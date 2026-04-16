„Comisia Europeană a lansat ideea unei scurtături către aderare. Acest lucru nu se va întâmpla. Credem că Ucraina trebuie să îndeplinească toate condițiile, așa cum a trebuit și noi”, a transmis Sikorski, subliniind că procesul de extindere trebuie să rămână riguros și uniform pentru toate statele candidate.

Polonia s-a alăturat celorlalte 6 state care nu sunt de acord cu aderarea imediată a Ucrainei și Moldovei la Republica Moldova

Oficialul polonez a adăugat că negocierile de aderare vor include „capitole dificile”, în special în domeniile agriculturii și transporturilor.

Anunțul Varșoviei vine după poziții similare exprimate deja de Olanda, Italia, Ungaria, Germania și Franța, toate opunându-se unei „scurtături” birocratice către integrarea rapidă a Ucrainei și Moldovei.

Deși liderii Uniunii Europene au aprobat în decembrie 2025 deschiderea negocierilor tehnice de aderare și au recunoscut progresele celor două state est-europene, procesul rămâne condiționat de unanimitatea statelor membre.

În timp ce țări precum Suedia și Danemarca pledează pentru finalizarea discuțiilor până la sfârșitul anului 2027, opoziția marilor puteri europene — dar și, recent, a Ungariei — face ca un scenariu de aderare rapidă să fie tot mai puțin probabil.

Statele care și-au exprimat rezerve față de un calendar accelerat

Ungaria – noul premier Péter Magyar a reiterat că Budapesta nu va accepta aderarea Ucrainei cât timp aceasta se află în război. Parlamentul ungar a adoptat recent o moțiune care respinge explicit integrarea Kievului.

Franța și Germania – cele două puteri europene consideră că orice scurtătură procedurală ar putea afecta stabilitatea instituțională a UE și submina sprijinul public pentru extindere.

Țările de Jos și Italia – au transmis Comisiei Europene că nu vor susține modelul „aderare înainte de integrare”, insistând asupra respectării stricte a criteriilor de la Copenhaga.

Austria – fostul cancelar Karl Nehammer a reafirmat opoziția categorică a Vienei la o procedură accelerată, cerând tratament egal pentru Ucraina, Moldova și statele din Balcanii de Vest, aflate de ani buni în așteptarea integrării.

În acest context, extinderea Uniunii Europene către Est pare să rămână un proces de durată, dependent atât de reformele interne din Ucraina și Republica Moldova, cât și de consensul fragil dintre statele membre.