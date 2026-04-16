Sunt siguri pentru consum cartofii încolțiți? Explicațiile unui specialist

Atunci când dezvoltă colți sau capătă o nuanță verzuie, cartofii pot conține cantități mai mari dintr-o substanță toxică naturală, ceea ce îi poate face periculoși. De aceea, aspectul lor trebuie verificat cu atenție înainte de a fi gătiți.

Potrivit nutriționistei Lauren Harris-Pincus, cartofii conțin în mod natural doi compuși numiți glicoalcaloizi, solanină și chaconină. Aceștia se găsesc în toată leguma, însă sunt concentrați mai ales în zonele verzi și în colții formați.

De ce apar zonele verzi

Colorația verde este dată de clorofilă, o substanță inofensivă în sine. Totuși, prezența ei indică faptul că nivelul de glicoalcaloizi a crescut, ceea ce poate face cartoful nesigur pentru consum.

Un cartof proaspăt nu ar trebui să prezinte nici colți, nici pete verzi. Aceste modificări apar, de regulă, în urma depozitării necorespunzătoare sau pe măsură ce cartofii îmbătrânesc.

Dacă observi astfel de semne, este recomandat fie să îndepărtezi zonele afectate, fie să renunți complet la cartof, în funcție de cât de extinse sunt, scrie Click Sanatate.

Ce riscuri implică consumul

Încolțirea este un semn clar că nivelul toxinelor a crescut peste limita sigură. Consumul unor astfel de cartofi poate provoca simptome digestive neplăcute, precum dureri abdominale, diaree, greață sau vărsături.

În situații rare, pot apărea manifestări mai severe, inclusiv scăderea tensiunii arteriale, febră sau simptome neurologice. Deși cazurile grave sunt excepționale, majoritatea persoanelor pot resimți disconfort digestiv la câteva ore după consum, uneori chiar și la o zi distanță.

În formele ușoare, simptomele pot fi gestionate acasă, însă este indicat să ceri sfatul unui medic dacă apar probleme.

Cum reduci riscul

Cea mai sigură măsură este să arunci cartofii care au încolțit sau prezintă zone verzi. Dacă afectarea este minoră, poți îndepărta porțiunile respective, însă această soluție nu elimină complet riscul.

Un aspect important este că gătirea nu distruge aceste toxine — fie că fierbi, prăjești sau gătești cartofii la microunde, substanțele nocive rămân.

De asemenea, chiar dacă în mod normal coaja este bogată în nutrienți, în cazul cartofilor afectați aceasta este zona unde se acumulează cele mai mari cantități de toxine.

Prin urmare, pentru a evita problemele de sănătate, este esențial să alegi cartofi proaspeți și să îi depozitezi corect.