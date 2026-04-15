Chiar dacă astăzi lucrurile s-au simplificat, iar spălatul rufelor nu mai presupune efortul de altădată, mulți oameni continuă să țină cont de credințele vechi, mai ales în preajma marilor sărbători. Astfel, există încă obiceiul de a evita spălatul rufelor între Duminica Floriilor și Paște, dar și imediat după această sărbătoare.

De ce se evită spălatul rufelor în Săptămâna Mare

Săptămâna Patimilor este o perioadă cu o profundă încărcătură spirituală, în care credincioșii sunt chemați la reflecție, rugăciune și liniște, rememorând suferința și jertfa lui Iisus Hristos. Este finalul Postului Paștelui și un moment dedicat curățării sufletești, prin iertare și apropiere de Dumnezeu.

Din punct de vedere religios, nu există o interdicție strictă privind treburile casnice, inclusiv spălatul rufelor. Totuși, tradiția încurajează cumpătarea și acordarea unei atenții mai mari vieții spirituale decât activităților cotidiene. De aceea, se spune că gospodăriile ar trebui puse în ordine până în Joia Mare, pentru ca zilele următoare să fie trăite în liniște și reculegere.

Vinerea Mare, ziua răstignirii, este considerată una dintre cele mai importante și solemne zile din calendarul creștin. În această zi, credincioșii aleg să renunțe la orice muncă și să se concentreze pe post, rugăciune și meditație.

Când se reiau treburile după Paște

După Înviere începe Săptămâna Luminată, o perioadă dedicată bucuriei și liniștii sufletești. Tradiția spune că, în primele zile – mai ales luni și marți – nu se fac treburi gospodărești, acestea fiind considerate zile de sărbătoare deplină, marcate în calendar cu cruce roșie.

În aceste zile, oamenii evită activitățile mai solicitante, precum spălatul rufelor, curățenia generală sau lucrul în grădină, pentru a păstra atmosfera de sărbătoare.

În funcție de zonă, obiceiurile pot varia, însă în multe locuri se consideră că abia din joia Săptămânii Luminate pot fi reluate activitățile obișnuite, inclusiv spălatul rufelor.

Dincolo de diferențele regionale, toate aceste tradiții au același sens: oferă oamenilor răgazul de a se bucura de semnificația Învierii și de a păstra, pentru câteva zile, o stare de liniște și echilibru interior.

