Beneficiile consumului de ouă

Iată câteva beneficii pe care le are consumul de ouă, conform Almanah Online.

Întăresc sistemul imunitar

Un ou pe zi, scrie sursa, te poate face să ții doctorul la distanță. Întărește sistemul imunitar, luptă împotriva infecțiilor și a virusurilor. De asemenea, ajută la asimilarea calciului, seleniului și întăresc oasele și inima, fiind o sursă bogată de nutrimente.

Bune pentru colesterolul bun - HDL

Un ou conține 212 mg de colesterol din categoria HDL, acesta fiind colesterolul bun, care ajută la reglarea colesterolului rău LDL. Astfel, ouăle sunt foarte bune pentru sănătate, dar consumate cu moderație.

Mențin sănătatea inimii

Aceeași sursă scrie, că ouăle ajută la menținerea sănătății inimii și la reducerea riscului de boli vasculare.

Conferă energie

Ouăle sunt alimente în urma cărora organismul eliberează energie mai lent și pe o durată mai lungă de timp. De aceea, ouăle sunt o sursă bogată de energie. Un ou conține 15% din aportul zilnic recomandat de vitamina B2 sau de riboflavină cum se mai numește, care ajută la furnizarea de energie pentru întreaga zi.

O piele mai sănătoasă și un păr mai strălucitor

Ouăle conțin pe lângă vitaminele B2, B5, B12 și proteine necesare părului, unghiilor și ficatului. De asemenea, biotina, care este o vitamină din complexul B, menține scalpul sănătos și ajută la creșterea părului.

Protejează creierul

Consumul de ouă la micul dejun te va ajuta să fii mult mai concentrat și îți va spori atenția pe parcursul întregii zile, asta datorită unei substanțe care se găsește în ou și care are efecte benefice asupra memoriei. De asemenea, oul este bogat în aminoacizi, ceea ce ajută sănătatea psihică, iar lipsa acestor aminoacizi este asociată cu depresia, stresul anxietatea.

Ajută la menținerea vederii

Antioxidanții precum luteina și zeaxantina care sunt prezente în ou și, de asemenea, în legumele verzi, precum spanacul sau brocoli, ajută la menținerea unei vederi sănătoase. Doar că din ou, acești antioxidanți sunt absorbiți mult mai repede.

Bun pentru dinți și oase sănătoase

Vitamina D și calciul din ou sunt extrem de benefice pentru sănătatea oaselor și a dinților. Mai conțin sulf, de asemenea, necesar pentru oase sănătoase.

Dau senzație de sațietate și ajută în curele de slăbire

Ouăle dau o puternică senzație de sațietate, iar asta durează câteva ore bune, timp în care nu vei simții nevoia să mănânci sau să ciugulești altceva. Ouăle, fiind bogate în proteine, sunt un supliment bun pentru oricine se află la dietă și evită să mănânce mult, scrie sursa precizată.

