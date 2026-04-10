Pască fără aluat

Ingrediente pentru 10-12 porţii

1 kg brânză de vaci

300 g zahăr

300 g smântână

6 ouă

1 vârf de cuţit de sare

coaja rasă de la 1 ½ lămâi bio

150 g făină

1 plic de zahăr vanilat

1 plic de praf de copt

Mod de preparare

Amesteci brânza bine scursă cu zahărul, apoi adaugi smântâna, gălbenușurile, coaja de lămâie, făina, zahărul vanilat și praful de copt. Bați albușurile spumă tare cu un praf de sare și le înglobezi în compoziția de brânză.

Torni amestecul într-o tavă rotundă tapetată cu hârtie de copt. Coci pasca timp de aproximativ o oră, apoi o lași să se răcească complet. O decorezi după preferință înainte de servire.

Chec-surpriză

Ingrediente pentru 10 porţii

500 g făină

350 g zahăr

4 ouă

500 g iaurt

100 ml ulei

coaja rasă de la 2 lămâi bio

1-2 picături de colorant alimentar lichid roz

Pentru decor:

150 g zahăr pudră

3 linguri zeamă de lămâie

1 lingură apă

frunze de mentă proaspătă

Mod de preparare

Freci gălbenușurile cu zahărul până devin albicioase. Adaugi treptat uleiul și iaurtul, apoi încorporezi făina și coaja de lămâie.

Bati albușurile spumă și le înglobezi în compoziție, amestecând ușor. Împarți aluatul în două părți egale.

Într-una dintre părți, adaugi una-două picături de colorant alimentar roz.

Torni compoziția colorată într-o tavă tapetată și o coci până trece testul scobitorii. O lași la răcit, apoi decupezi fiecare felie cu o formă de iepuraș.

Într-o tavă tapetată, torni o treime din aluatul alb, așezi feliile decupate și acoperi cu restul de aluat. Coci checul până devine auriu.

Amesteci zahărul pudră cu zeama de lămâie și apa, apoi torni glazura peste chec și o lași să se usuce. Decorezi cu mentă proaspătă.

Cozonac Kulich cu ciocolată

Ingrediente pentru 10 porţii

450 g făină

½ linguriță sare

½ linguriță scorțișoară

50 g unt

50 g zahăr

2 plicuri drojdie uscată

200 ml lapte călduț

1 ou

3 linguri cacao

150 g fulgi de ciocolată

Pentru glazură:

1 tabletă ciocolată cu lapte

50 g unt

Mod de preparare

Cerni făina, sarea și scorțișoara, apoi le amesteci cu untul moale. În centrul amestecului, pui zahărul, cacaua și drojdia. Adaugi oul bătut și laptele călduț, apoi omogenizezi. Frămânți ușor timp de cinci minute. La final, acoperi aluatul și îl lași la loc cald timp de o oră.

Adaugi fulgii de ciocolată în aluatul crescut, apoi îl transferi într-o tavă rotundă, de 12 cm, tapetată, și îl mai lași 25-30 de minute. Introduci tava în cuptorul preîncălzit, timp de 25-35 de minute.

Pentru glazură, topești pe baie de aburi ciocolata ruptă în bucăți, apoi o amesteci cu untul și acoperi cu ea checul. La servire, ornezi după imaginație.

Tartă cu brânză și caise

Ingrediente pentru 6-8 porţii

300 g unt

80 g zahăr pudră

2 ouă

1 plic praf de copt

2 plicuri zahăr vanilat

1 linguriță coajă de lămâie bio

1 linguriță zeamă de lămâie

făină cât cuprinde

50 g migdale măcinate

Pentru umplutură:

500 g brânză de vaci

4-5 ouă

200 g zahăr

1 plic zahăr vanilat

4-5 linguri smântână

1-2 linguri făină

3-4 caise din compot, mărunțite

Mod de preparare

Separi ouăle. Bați albușurile spumă. Mixezi gălbenușurile cu zahărul și zahărul vanilat, apoi adaugi untul moale. Stingi praful de copt cu zeama de lămâie și îl încorporezi în aluat.

Adaugi făina și migdalele măcinate, apoi frămânți ușor. Încorporezi treptat albușurile bătute.

Împarți aluatul în două. Întinzi prima parte într-o tavă rotundă tapetată cu hârtie de copt.

Pentru umplutură, amesteci brânza cu smântâna, ouăle, zahărul, făina și caisele mărunțite. Torni umplutura peste aluat și nivelezi.

Întinzi cealaltă jumătate de aluat, tai fâșii și le aranjezi peste umplutură, formând un model de grilaj. Coci tarta timp de 40-50 de minute.