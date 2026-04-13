”Trump va pleca, America rămâne! Implicat masiv în campania pentru susținerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trum - Vladimir Putin, a fost bătut măr de poporul maghiar. Duminică Trump și Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldați gata să moară pe câmpurile de luptă invadând țări străine, fără să știe de ce. Acest ”ceva mai puternic” decât armele se numește ”vot democratic”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Fostul lider de la Cotroceni a subliniat faptul că ”și Trump și Putin urăsc democrația”.

”Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori. Trump și Putin își doresc să destrame Europa pentru a o controla și stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, a mai spus Traian Băsescu.