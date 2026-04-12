Nouă spitale din București asigură asistența medicală de urgență de sărbători

Program de gardă
Program de gardă

Nouă spitale pentru adulți și copii, precum şi Serviciul de ambulanță București-Ilfov asigură asistența medicală de urgență în zilele de Paște.

Duminică și luni, cei care au probleme de sănătate se pot adresa spitalelor: Floreasca, Universitar, Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan, Bagdasar Arsenie, celui de Chirurgie plastică, reparatorie și arsuri și Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice, anunța RRA.

Unitățile sanitare care tratează copiii și primesc urgențe zilele acestea sunt Grigore Alexandrescu și Marie Curie.

Serviciul de ambulanță București-Ilfov eliberează în zilele de Paște și certificate constatatoare de deces, iar Direcția de sănătate publică a municipiului București asigură un serviciu de gardă permanent.