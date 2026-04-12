Duminică și luni, cei care au probleme de sănătate se pot adresa spitalelor: Floreasca, Universitar, Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan, Bagdasar Arsenie, celui de Chirurgie plastică, reparatorie și arsuri și Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice, anunța RRA.

Unitățile sanitare care tratează copiii și primesc urgențe zilele acestea sunt Grigore Alexandrescu și Marie Curie.

Serviciul de ambulanță București-Ilfov eliberează în zilele de Paște și certificate constatatoare de deces, iar Direcția de sănătate publică a municipiului București asigură un serviciu de gardă permanent.