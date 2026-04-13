Tradiția vizitelor – „umblatul cu pască”

Un obicei bine cunoscut în această zi este „umblatul cu pască”, care presupune vizitarea rudelor pentru a vesti Învierea Domnului.

Finii merg la nași ducând colaci, pască și ouă roșii

Copiii își vizitează părinții

Nașii își primesc oaspeții cu mese bogate, iar odinioară oamenii se adunau și la hora satului

Acest obicei reflectă respectul, unitatea familială și bucuria împărtășită între membrii comunității.

Obiceiul stropitului

În special în Transilvania, se păstrează tradiția stropitului:

Fetele sunt stropite cu apă sau parfum de către băieți

În schimb, ele oferă băutură și mici daruri

Ritualul este asociat cu ideea de purificare, sănătate și reînnoire, având origini într-o veche legendă legată de vestirea Învierii.

Semnificația spirituală a zilei

Conform credinței populare, din momentul Învierii și până la Duminica Tomei, porțile Raiului rămân deschise. Lunea Albă este văzută ca o zi a iertării și a binecuvântării:

Casa se stropește cu agheasmă pentru protecție

Rudele sunt ospătate cu mâncare și băutură

Se spune că sufletele celor care mor în această zi sunt iertate

Săptămâna Luminată și obiceiurile ei

Perioada de după Paște, cunoscută drept Săptămâna Luminată, este una specială, fără post, în care fiecare zi are propriile tradiții:

Marțea Albă – zi de odihnă; nu se spală și nu se calcă, iar în unele locuri se oferă de pomană pască și vin roșu

– zi de odihnă; nu se spală și nu se calcă, iar în unele locuri se oferă de pomană pască și vin roșu Miercurea – bărbații pot lucra la câmp, însă femeile nu au voie să muncească

– bărbații pot lucra la câmp, însă femeile nu au voie să muncească Joia Verde – dedicată culturilor agricole; munca este evitată pentru a preveni pagubele

– dedicată culturilor agricole; munca este evitată pentru a preveni pagubele Vinerea Scumpă (Izvorul Tămăduirii) – zi importantă legată de puterea vindecătoare a apei și de cinstirea Maicii Domnului

Lunea Albă, alături de întreaga Săptămână Luminată, pune accent pe credință, familie și păstrarea tradițiilor. Sunt zile care prelungesc atmosfera de sărbătoare a Paștelui și aduc oamenii mai aproape unii de alții, într-un spirit de armonie și bucurie.

