Ingrediente:

1500 g pulpă sau spată de miel

800 g cartofi

3-4 morcovi

1 ceapă mare

4-5 căței de usturoi

100 ml vin alb

100 ml supă de legume sau apă

3-4 linguri ulei de măsline

1 linguriță boia dulce

1 linguriță cimbru uscat

1 crenguță de rozmarin (sau 1/2 linguriță uscat)

sare și piper după gust.

Mod de preparare pentru friptură de miel gătită lent

Spală carnea de miel și tamponeaz-o bine cu hârtie de bucătărie. Crestează ușor suprafața cu un cuțit, pentru a permite condimentelor să pătrundă mai bine.

Freacă bucata de carne cu sare, piper, boia, cimbru și ulei de măsline. Adaugă usturoiul zdrobit și masează bine, astfel încât aromele să se distribuie uniform. Lasă carnea la marinat cel puțin o oră (ideal peste noapte, la frigider).

Descoperă și 6 greșeli pe care le faci când gătești carne de miel. Cum poți să le eviți.

Curăță cartofii și taie-i în bucăți mari. Morcovii se taie în bastonașe groase, iar ceapa în sferturi.

Așază carnea într-o tavă încăpătoare, înconjurată de legume. Adaugă vinul și supa de legume. Pune deasupra crenguța de rozmarin.

Acoperă tava cu folie de aluminiu sau capac și coace în cuptorul preîncălzit la 160°C timp de aproximativ 2,5 – 3 ore. Gătirea lentă este esențială pentru a obține acea textură care se desface în fâșii.

După acest timp, îndepărtează folia și lasă friptura să se rumenească încă 20-30 de minute la 200°C, pentru a obține o crustă apetisantă.

Din când în când, stropește carnea cu sosul din tavă pentru a rămâne suculentă.

Servire și sugestii

Servește delicioasa friptură de miel gătită lent caldă, direct din tavă, alături de legumele coapte. Și, dacă dorești, adaugă alături o salată simplă de sezon sau ceapă verde proaspătă, conform Hello Taste.

Pentru un plus de savoare, poți adăuga la final puțin suc de lămâie sau un sos ușor pe bază de iaurt și usturoi, care să echilibreze bogăția cărnii.

Per ansamblu, acest preparat este rustic, dar elegant în simplitatea lui. Este genul de mâncare care nu are nevoie de prezentări sofisticate, pentru că gustul vorbește de la sine. Se potrivește perfect pentru mesele de familie, mai ales pentru masa de Paște. Dar este la fel de potrivit și pentru un prânz de duminică liniștit.