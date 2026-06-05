Incendiu violent în Pitești. Pompierii intervin de urgență

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri în municipiul Pitești, mobilizând de urgență echipajele de intervenție. Focul a cuprins mai multe standuri din piața En Gross de legume și fructe situată pe strada Depozitelor.

Incendiul s-a extins rapid

Potrivit primelor informații, flăcările se manifestă generalizat, iar din zona afectată se ridică cantități mari de fum. Incendiul a izbucnit într-un sector al pieței unde se află mai multe standuri comerciale.

Imaginile surprinse de la fața locului arată un incendiu puternic, vizibil de la distanță din cauza coloanelor dense de fum.

Pompierii intervin în forță

La locul evenimentului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, care acționează pentru localizarea și lichidarea focului.

Misiunea salvatorilor este îngreunată de amploarea incendiului și de propagarea rapidă a flăcărilor la standurile din zona afectată.

Nu se știe încă dacă există victime

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă sunt persoane rănite în urma incendiului.

Nici cauza izbucnirii focului nu este cunoscută în acest moment. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite după finalizarea intervenției și efectuarea cercetărilor de specialitate.

Situația este în continuă evoluție, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce autoritățile vor comunica noi detalii.