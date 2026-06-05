Cristian Diaconescu: ”E nevoie să investim în apărare, vorbim de un atac. Avem nevoie de diplomați”-VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a declarat vineri, în direct la Realitatea PLUS, că România trebuie să ia măsuri urgente pentru a contracara incidentele de tipul celor petrecute la Constanța sau Galați. Fostul șef al Cancelariei Președintelui a subliniat că acestea sunt atacuri la adresa suveranității statului și a dat exemplul Poloniei, care a reușit să obțină pe cale diplomatică sprijin militar din partea americanilor.

„E clar că trebuie să luăm o serie de măsuri pe două direcții: descurajarea celui care intenționează, direct sau indirect, să ne lezeze suveranitatea și viața cetățenilor noștri. Și apărare, pentru că, chiar dacă elementul de descurajare nu funcționează, să existe al doilea nivel în care, tehnic, militar, respingem un atac”, a declarat Cristian Diaconescu.

Fostul ministru de Externe a subliniat că „se știa că, în Polonia, la un moment dat, ar urma să se retragă 4.000 de militari americani și, într-o săptămână, ce minune, au venit 5.000 de militari americani în Polonia”.

„Au avut loc contacte, au avut loc explicări între oameni puternici, și de o parte, și de alta, iar administrația americană, prin vocea președintelui SUA, a spus: «Ne reîntoarcem în Polonia». Despre acest lucru este vorba. Deci, se discută despre decizii și soluții pe loc, rapide, dar, evident, presupunând un anumit nivel”, a conchis fostul șef al Cancelariei Președintelui României.