„Am plătit șezlongul, nu plecăm”. Turiștii au ignorat alertele după incidentul cu dronă din Portul Constanța

Momente tensionate pe litoralul românesc după explozia unei drone în Portul Constanța, incident care a declanșat alerte de securitate și evacuări preventive în mai multe zone de coastă. Autoritățile au cerut populației să se îndepărteze de țărm, însă nu toți turiștii au respectat recomandările.

Alertă de securitate pe litoral după explozia din port

Totul a pornit după explozia produsă la ora 10:28 în Portul Constanța, în zona Danei 78. În urma incidentului, autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT și au avertizat că în Marea Neagră ar putea exista și alte drone necontrolate, posibil cu încărcătură explozivă.

Ca măsură de precauție, a fost recomandată evacuarea zonelor de plajă și a falezelor, inclusiv pe o rază de aproximativ un kilometru de țărm.

Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate în aer două elicoptere, unul SMURD și un aparat Black Hawk, care au survolat zona costieră.

„Elicopterul putând intra până la 12 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim", a declarat Raed Arafat.

Evacuări pe litoral și măsuri de urgență

După explozie, mii de turiști și localnici au fost rugați să părăsească plajele, iar accesul către anumite zone de coastă a fost restricționat de polițiști și jandarmi.

În zona Vama Veche, echipele de intervenție și salvamarii au blocat accesul în apă, pentru a preveni eventuale incidente suplimentare.

Autoritățile au transmis că situația este una sensibilă, în contextul în care au existat informații privind posibile alte drone aflate în derivă în Marea Neagră.

„Am plătit șezlongul”: turiștii au refuzat să plece

În ciuda avertismentelor, nu toți cei aflați pe litoral au părăsit zona. Unii turiști au continuat să rămână pe plajă, invocând faptul că și-au plătit deja șezlongurile.

„Nu, nu. Am dat bani pe șezlong, doar nu plecăm acum", au spus doi tineri întrebați dacă le este frică.

Alții au preferat să aștepte noi instrucțiuni din partea autorităților, fără a părăsi zona complet.

„A trecut poliția pe aici, ne-au avertizat. Stăm cuminți și așteptăm noi ordine", a declarat o turistă.

Viața pe plajă a continuat pentru unii turiști

Pe faleza Cazinoului din Constanța, atmosfera a rămas, în unele locuri, apropiată de o zi obișnuită de vară, în ciuda contextului de securitate.

„Sunt din Galați, am auzit când a explodat și drona pe bloc. N-are de ce să îmi fie frică", a spus un bărbat aflat pe faleză, citat de Click!

„Viața e una singură. Poate să fie sfârșitul azi sau Dumnezeu știe când", a declarat o femeie.

Alți turiști au recunoscut că au fost totuși afectați de alertele transmise prin RO-ALERT.

„Teama există pentru că am RO-ALERT și ne-am panicat", a spus o persoană aflată pe litoral.

Situația s-a stabilizat după câteva ore

După aproximativ patru ore de la declanșarea măsurilor de urgență, autoritățile au ridicat restricțiile, după ce au stabilit că nu mai există pericol imediat pentru populație.

Ulterior, a fost transmis că alte drone au fost detonate în largul Mării Negre, la distanțe semnificative de coastă, fără a fi înregistrate victime sau pagube majore.

Patronatele din turism: „Nu există evacuări de turiști din hoteluri”

„Cu privire la situația raportată astăzi de ISU pe Litoralul românesc, facem precizarea că, pentru câteva minute, au fost evacuați turiștii de pe plaje - așa cum se și impune și se și întâmplă în orice situație de urgență - în cazul evenimentelor ce pot pune în pericol siguranța cetățenilor, dar nu au existat și nu există evacuări de turiști din hoteluri”, a precizat, într-un comunicat, Corina Martin, președinte RESTO Constanța și vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România.