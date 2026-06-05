Lovitură pentru pensionari. Cine ar putea rămâne fără sute de lei pe lună de la începutul anului viitor

Perspectivele privind veniturile pensionarilor începând cu anul 2027 sunt tot mai intens discutate, după declarațiile făcute de guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. În centrul dezbaterii se află aplicarea mecanismului de indexare a pensiilor și posibilitatea ca acesta să fie afectat de contextul economic.

Potrivit estimărilor, o eventuală amânare sau neaplicare a indexării ar putea însemna pierderi importante pentru o parte dintre pensionari.

Două poziții diferite privind majorarea pensiilor

Înainte de a-și încheia mandatul la Ministerul Muncii, Florin Manole a susținut că indexarea prevăzută de lege ar urma să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027.

În schimb, Mugur Isărescu a declarat că situația economică actuală pune presiune pe bugetul statului și că măsuri precum reducerea TVA sau indexarea pensiilor sunt dificil de susținut.

Aceste poziții diferite au alimentat incertitudinile privind nivelul veniturilor pe care pensionarii le-ar putea încasa începând de anul viitor.

Ce sume ar putea să nu mai ajungă în buzunarele pensionarilor

Potrivit calculelor bazate pe scenariul unei indexări care ar lua în considerare o inflație de 10% și o creștere de 2% a salariului mediu brut, majorarea pensiilor ar putea ajunge la aproximativ 12%.

În acest scenariu, pensionarii ar beneficia de creșteri lunare care, în funcție de valoarea pensiei, ar putea varia între aproximativ 130 și 600 de lei.

Dacă indexarea nu va fi aplicată sau va fi amânată, aceste sume nu vor mai fi adăugate la veniturile lunare ale beneficiarilor.

Exemplul unei pensii de 3.000 de lei

În cazul unui pensionar care în prezent încasează 3.000 de lei pe lună, aplicarea unei majorări de 12% ar însemna o creștere de 360 de lei.

Astfel, pensia ar ajunge la 3.360 de lei începând cu 1 ianuarie 2027.

În situația în care indexarea nu va fi acordată, respectivul pensionar nu va beneficia de această sumă suplimentară de 360 de lei pe lună, care ar fi rezultat din aplicarea mecanismului de majorare prevăzut de lege.