Președintele Recep Tayyip Erdoğan l-a criticat dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, acuzându-l că este „consumat de violență și ură”, în contextul în care mai mulți oficiali israelieni au fost puși sub acuzare pentru presupuse crime împotriva umanității. În același timp, Ministerul de Externe al Turciei a folosit un limbaj și mai dur, comparându-l pe liderul de la Tel Aviv cu „Hitler al epocii actuale”, conform Adevarul.

Erdoğan a mers mai departe și a lansat un avertisment direct, sugerând că Turcia ar putea interveni militar împotriva Israelului, în contextul operațiunilor desfășurate de acesta în Liban. El a invocat intervențiile anterioare din Libia și Karabah, afirmând că un scenariu similar nu este exclus nici în acest caz.

Declarațiile vin după ce autoritățile turce au formulat acuzații împotriva a 35 de oficiali israelieni, printre care și Netanyahu, pentru presupuse crime împotriva umanității.

Reacția din Tel Aviv a fost rapidă. Netanyahu l-a acuzat pe liderul turc de implicare în acțiuni violente împotriva populației kurde, iar ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a susținut că Erdoğan ar avea legături cu mișcarea Fraților Musulmani.

Schimbul de replici are loc într-un climat regional tensionat, influențat de situația din Iran și de competiția pentru influență în Orientul Mijlociu.

Surse diplomatice indică faptul că atât Turcia, cât și Israelul încearcă să își consolideze poziția ca puteri dominante în regiune.

Într-un comunicat oficial publicat într-un moment simbolic, înainte de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, Ministerul turc de Externe a făcut referire și la procedurile juridice internaționale în curs împotriva liderului israelian. Potrivit documentului, pe numele lui Netanyahu ar exista un mandat emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război și crime împotriva umanității, iar Israelul este vizat și de proceduri la Curtea Internațională de Justiție în legătură cu acuzații de genocid.

Oficialii turci susțin că politicile promovate de Netanyahu ar submina eforturile de pace și ar urmări o agendă expansionistă. Totodată, aceștia afirmă că, în lipsa unor astfel de acțiuni, liderul israelian s-ar putea confrunta cu probleme judiciare chiar în propria țară, inclusiv cu riscul unei condamnări, conform sursei precizate.

