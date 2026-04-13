Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre rezultatul alegerilor din Ungaria. Liderul de la Casa Albă a refuzat să răspundă și a urcat în avion.

„Vă mulțumesc foarte mult”, a răspuns Trump.

Trump walks away when asked about Viktor Orbán’s landslide defeat in Hungary’s elections.



Trump sent JD Vance to campaign for Orbán last week in Hungary.



A massive humiliation for the entire Trump White House. pic.twitter.com/X4VtYFvEWA — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) April 13, 2026

Gestul lui Trump atrage atenția după ce, săptămâna trecută, acesta l-a trimis pe vicepreședintele J.D. Vance în Ungaria pentru a sprijini campania lui Orbán, într-o demonstrație de susținere față de liderul conservator de la Budapesta.