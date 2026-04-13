Șoferul de 24 de ani din Brașov a fost oprit de polițiști pentru un control de rutină. În mașină se afla și partenera tânărului și trei copii, două fetițe de un an, respectiv 3 și un adolescent de 15 ani.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a arătat că avea o alcoolemie de 0.97 mg pe litru. Bărbatul a recunoscut în fața oamenilor legii că a băut o sticlă de whisky și câteva beri. Acesta s-a ales cu dosar penal.

Doi bărbați din Constanța care se aflau pe un scooter cu trei roți au refuzat să se oprească așa cum le-au cerut polițiștii și au încercat să se facă nevăzuți.

Cei doi s-au răsturnat mai apoi cu scuterul, iar autoritățile au reușit să-i prindă. Ambii au fost încătușați si duși la secția de poliție, unde au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatul a ieșit pozitiv, iar bărbații s-au ales cu dosar penal.