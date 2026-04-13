Mașină plină de copii, șoferul băuse o sticlă de whisky și două beri

Șofer băut
Șofer băut

Incidente halucinante în ziua de Paște! Mai mulți oameni au fost prinși beți la volan. Un șofer de 24 de ani din Brașov s-a ales cu dosar după ce a băut o sticlă de whisky și mai multe beri apoi s-a urcat la volan cu mașina plină de copii. Iar la Constanța, doi bărbați beți au fugit de polițiști pe un scooter cu trei roți și s-au răsturnat.

Șoferul de 24 de ani din Brașov a fost oprit de polițiști pentru un control de rutină. În mașină se afla și partenera tânărului și trei copii, două fetițe de un an, respectiv 3 și un adolescent de 15 ani.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a arătat că avea o alcoolemie de 0.97 mg pe litru. Bărbatul a recunoscut în fața oamenilor legii că a băut o sticlă de whisky și câteva beri. Acesta s-a ales cu dosar penal.

Doi bărbați din Constanța care se aflau pe un scooter cu trei roți au refuzat să se oprească așa cum le-au cerut polițiștii și au încercat să se facă nevăzuți.

Cei doi s-au răsturnat mai apoi cu scuterul, iar autoritățile au reușit să-i prindă. Ambii au fost încătușați si duși la secția de poliție, unde au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatul a ieșit pozitiv, iar bărbații s-au ales cu dosar penal.