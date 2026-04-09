Culorile închise, cu aspect murdar: evită nuanțele de maro închis, gri sau culorile obținute prin amestecarea necontrolată a mai multor resturi de vopsea, deoarece ouăle pot arăta „murdare” sau false.

Culoarea neagră: unele gospodine încearcă și culoarea neagră, dar ouăle negre nu arată deloc apetisant pe masa de Paște. În plus, culoarea neagră este asociată doliului, iar Paștele reprezintă Învierea Domnului, puterea vieții asupra morții.

Culorile neon sau stridente: culorile artificiale neon (verde fosforescent, roz aprins artificial) nu se potrivesc cu atmosfera tradițională de Paște și pot sugera o cantitate excesivă de coloranți chimici.

Auriu cu argintiu: ouăle de Paște nu sunt bijuterii și nu sunt obiecte de fală; așadar, evită auriul sau argintiul, mai ales că aceste culori sugerează ceva fals.

Vopselele non-alimentare: Evită cu orice preț tempera, acrilicele sau alte vopsele care nu sunt etichetate special pentru a fi folosite pe ouă alimentare, deoarece substanțele toxice pot pătrunde prin coajă.

În România, tradiția încondeierii ouălor este răspândită în toate regiunile, iar modelele și culorile diferă în funcție de zonă și de imaginația fiecărui meșter. Fiecare culoare folosită are o simbolistică aparte:

Roșu – semnifică sângele, dar și viața, iubirea, focul și soarele

Galben – simbolizează lumina, belșugul, ospitalitatea și bucuria

Verde – este asociat cu natura, renașterea, speranța și fertilitatea

Albastru – reprezintă credința, liniștea, cerul și sănătatea

Negru – sugerează stabilitatea, pământul și eternitatea

Violet – indică echilibrul interior, răbdarea și dreptatea

Astfel, ouăle de Paște nu sunt doar un element decorativ, ci poartă în ele o bogată încărcătură simbolică și spirituală, care aduce culoare și sens mesei de sărbătoare.