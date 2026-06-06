Inundații devastatoare în județul Prahova. Sute de oameni izolați, puhoaiele au rupt drumuri și podețe – VIDEO

Situație dramatică în comuna prahoveană Slon, după inundațiile masive care au afectat întreg județul, în special zona de nord. Duminică dimineață, circa 80 de gospodării sunt izolate după viitură. În condițiile în care se anunță noi precipitații abundente, autoritățile caută soluții pentru a-i ajuta pe cei afectați. Primarul a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus că se ia in calcule evacuarea a zece locuințe, însă în acest moment nu ar avea unde să-i cazeze pe sinistrați.

Județul Prahova s-a confruntat noaptea trecută cu unul dintre cele mai severe episoade de vreme extremă din ultimii ani.

La Cerașu, ploile abundente și fenomenele meteorologice severe de sâmbătă după-amiază au produs o alunecare de teren care a afectat accesul către zeci de locuințe, după cum a transmis primarul localității, într-o intervenție la Realitatea Plus.

sursă foto: Ziarul de Prahova

Printre localitățile în care ruperile de nori succesive au făcut ravagii este și comuna Valea Doftanei, unde autoritățile locale au intervenit pentru a reduce riscurile generate de cantitățile impresionante de apă căzute într-un interval scurt de timp.

Meteorologii au emis, în noaptea de 6/7 iunie, o nouă avertizare nowcasting, de Cod Galben, pentru mai multe localități din jumătatea de sud a județului Prahova.