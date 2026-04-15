Ingrediente:

2 legături mari de leurdă (250–300 g)

1 legătură ceapă verde

1 legătură mărar

1 legătură pătrunjel

5 ouă crude

4 ouă fierte

100 g telemea sau caș (opțional)

3 linguri smântână sau iaurt gros

2 linguri griș (sau făină)

2 linguri ulei

sare și piper după gust.

Mod de preparare

Spală foarte bine leurda în mai multe ape, pentru a elimina orice urmă de pământ. Las-o la scurs, apoi taie frunzele în fâșii potrivite. Nu o toca foarte fin, pentru a păstra textura plăcută în preparatul final.

Cum prepari plăcintă aperitiv cu leurdă și ouă fierte

Toacă ceapa verde și pune-o într-o tigaie cu puțin ulei. Călește-o la foc mic până devine moale și ușor translucidă, fără să o rumenești.

Adaugă leurda peste ceapă și amestecă ușor. Gătește doar 1-2 minute, până când se înmoaie și își reduce volumul. Este important să nu o gătești prea mult, pentru a păstra culoarea verde intens și aroma proaspătă.

Lasă compoziția să se răcească complet.

Într-un bol mare, sparge ouăle crude și bate-le ușor cu un praf de sare și piper. Adaugă smântâna sau iaurtul și amestecă până obții o compoziție omogenă.

Încorporează leurda și ceapa răcite, apoi adaugă mărarul și pătrunjelul tocate fin. Dacă folosești brânză, sfărâm-o și amestec-o în compoziție.

Presară grișul și amestecă bine — acesta va absorbi excesul de umiditate și va ajuta la legarea preparatului.

Tapetează o tavă cu hârtie de copt sau unge-o cu puțin ulei.

Toarnă jumătate din compoziție în tavă și nivelează ușor. Așază ouăle fierte (întregi sau tăiate pe lung), distribuindu-le uniform.

Acoperă cu restul compoziției și nivelează din nou.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C și coace delicioasa plăcintă aperitiv cu leurdă și ouă fierte timp de 35–40 de minute, până când este bine închegată și frumos rumenită deasupra.

Scoate tava din cuptor și lasă preparatul să se răcească cel puțin 15–20 de minute înainte de tăiere. Acest pas este important pentru a obține felii curate și bine definite.

Servește plăcinta simplă sau alături de un sos de iaurt cu lămâie. Este excelentă atât caldă, cât și rece, iar a doua zi devine chiar mai gustoasă, deoarece aromele se întrepătrund mai bine.

sursa: Hello Taste