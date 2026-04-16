Când este celebrată Înălțarea Domnului în 2026

În 2026, Înălțarea Domnului este prăznuită pe 21 mai, la 40 de zile după Sfintele Paști. Sărbătoarea are întotdeauna loc într-o zi de joi și marchează, potrivit tradiției creștine, momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața apostolilor.

Această dată nu este una fixă, ci variază anual în funcție de calendarul pascal.

Trei sărbători importante într-o singură zi

Particularitatea anului 2026 este faptul că Înălțarea Domnului se suprapune cu alte două evenimente semnificative:

Ziua Eroilor, comemorată în România în aceeași zi

Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox

Această coincidență transformă data de 21 mai 2026 într-un moment cu profundă încărcătură spirituală, istorică și națională.

Semnificația religioasă a Înălțării Domnului

Potrivit tradiției creștine, Înălțarea Domnului reprezintă încheierea misiunii pământești a lui Iisus Hristos și momentul revenirii Sale la cer.

În România, această sărbătoare are o dublă dimensiune. Pe lângă componenta religioasă, ziua este dedicată și comemorării eroilor căzuți în războaie, fiind un moment de reculegere națională.

Astfel, slujbele religioase din biserici sunt însoțite de ceremonii de pomenire, depuneri de coroane și rugăciuni pentru cei care și-au pierdut viața pentru țară.

De ce este strict interzis să vopsești ouăle în Vinerea Mare? Ce spune tradiția