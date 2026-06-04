Ai primit notificare de scumpire la telefonie sau internet? ANCOM explică ce poți face

Sursă: Realitatea.net

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță că furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune pot modifica unilateral anumite clauze din contracte, inclusiv prețurile sau modul de tarifare, dacă aceste posibilități sunt prevăzute în documentele semnate de clienți.

Precizările vin în contextul anunțurilor recente privind majorarea tarifelor pentru serviciile de comunicații.

Furnizorii sunt obligați să anunțe clienții cu cel puțin 30 de zile înainte

ANCOM arată că operatorii au obligația de a informa abonații în avans despre modificările pe care intenționează să le facă și trebuie să le ofere un termen de minimum 30 de zile pentru a decide dacă acceptă noile condiții sau dacă renunță la contract fără penalități. Instituția precizează că utilizatorii pot denunța unilateral contractul fără costuri suplimentare, dacă nu sunt de acord cu modificările anunțate. Totuși, acest drept nu se aplică în situațiile în care schimbările sunt exclusiv în beneficiul clientului, au caracter administrativ sau sunt impuse prin lege.

Ce nu poate fi modificat unilateral

Potrivit ANCOM, furnizorii nu pot modifica unilateral perioada contractuală inițială și nici nu pot introduce servicii noi contra cost fără acordul clientului. Autoritatea explică și că majorările de preț bazate pe rata inflației nu sunt considerate modificări unilaterale, dacă mecanismul de indexare și indicele folosit sunt deja prevăzute în contract. În cazul serviciilor TV, dacă operatorul schimbă grila de programe, dar păstrează numărul minim de canale prevăzut contractual, utilizatorii nu pot invoca modificarea unilaterală a contractului.

Ce recomandă ANCOM utilizatorilor

Reprezentanții ANCOM recomandă clienților care nu sunt de acord cu noile condiții să transmită o notificare scrisă în termenul indicat de operator, folosind un mijloc prin care pot păstra dovada solicitării. În cazul contractelor care includ echipamente achiziționate împreună cu abonamentul, utilizatorii pot fi obligați să achite contravaloarea acestora dacă aleg să le păstreze după încetarea contractului. ANCOM mai precizează că poate interveni atunci când furnizorii nu notifică în mod corect utilizatorii sau nu respectă dreptul acestora de a renunța la contract fără penalități. Potrivit instituției, în 2025 au fost soluționate 142 de petiții legate de modificarea unilaterală a contractelor, iar de la începutul acestui an au fost înregistrate deja 67 de astfel de sesizări.