România, pe primul loc în UE la abandon școlar. Țara noastră are cea mai mare rată a tinerilor care renunță la studii

Sursă: Realitatea.net

România înregistrează cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate joi, 4 iunie, de Eurostat. În 2025, 15,5% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională.

La nivelul Uniunii Europene, media a fost de 9,1%, foarte aproape de obiectivul stabilit pentru anul 2030, de 9%. În ultimii 10 ani, rata abandonului școlar în UE a scăzut constant, de la 11% în 2015.

România, peste Germania și Spania

Potrivit Eurostat, cele mai mici procente ale abandonului școlar au fost înregistrate în Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde ponderea a fost de maximum 4%. La polul opus se află România, cu 15,5%, urmată de Germania, cu 13,1%, și Spania, cu 12,8%. Statisticienii europeni arată că 17 state membre au reușit deja să atingă obiectivul european pentru 2030, având o rată a abandonului școlar sub 9%.

Cum a evoluat situația în ultimii 10 ani

Între 2015 și 2025, ponderea tinerilor care au abandonat timpuriu școala a scăzut în Uniunea Europeană cu 1,9 puncte procentuale. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Malta, Portugalia și Spania. În schimb, șapte state membre au raportat creșteri ale abandonului școlar, printre acestea numărându-se Cipru, Germania și Austria.

Diferențe între fete și băieți

La nivel european, abandonul școlar rămâne mai ridicat în rândul băieților. În 2025, 10,6% dintre tinerii bărbați au părăsit timpuriu sistemul de educație, comparativ cu 7,5% dintre femei. România și Bulgaria sunt singurele țări din UE unde diferențele dintre fete și băieți nu urmează această tendință. Eurostat arată că cele mai mari diferențe între sexe au fost înregistrate în Spania, Letonia, Malta și Slovenia.

Mulți dintre tinerii care abandonează școala nu au loc de muncă

Datele Eurostat arată că tinerii care renunță devreme la studii întâmpină dificultăți și pe piața muncii. În 2025, 46,2% dintre cei care au abandonat școala aveau un loc de muncă. În același timp, 30,8% nu erau angajați, dar își doreau să lucreze, iar 23,1% nu aveau un loc de muncă și nici nu căutau unul. Raportat la întreaga populație cu vârste între 18 și 24 de ani, 4,2% dintre tineri erau persoane care abandonaseră școala și aveau un loc de muncă, 2,8% abandonaseră studiile și își căutau un job, iar 2,1% nu lucrau și nici nu doreau să se angajeze.

Abandonul școlar, mai redus în marile orașe

Potrivit analizei Eurostat, cea mai mică rată a abandonului școlar a fost înregistrată în marile orașe, unde procentul a fost de 8%. În orașele mici și suburbii, rata a ajuns la 10,1%, iar în zonele rurale la 9,6%.